Perfum de tardor: com trobar la teva aroma càlida i única

Arribats a la tardor moltes coses es transformen: l’armari, la rutina, l’estat d’ànim… i també el perfum. Si a l’estiu regnaven les aromes fresques i cítriques, la tardor convida a notes més profundes i càlides. És temps de fragàncies que t’emboliquin com una bufanda suau. Triar un bon perfum de tardor no és només qüestió de gust: és una manera d’expressar qui ets en aquesta nova etapa de l’any. Per això, t’ajudem a trobar aquesta fragància que t’abraci sense atabalar, que t’identifiqui sense cansar-te i que deixi un rastre inoblidable. Perquè el perfum també és una manera de cuidar-te.
Per què canviar de perfum segons l’estació
La temperatura, la humitat i, fins i tot la roba influeixen en com es comporta un perfum. A la tardor, la pell està menys exposada, portem teixits més pesats i les notes volàtils s’evaporen més lentament. Per això, les fragàncies intenses duren més i resulten més agradables que en ple agost.
A més, el nostre olfacte també canvia amb les estacions: busquem sensacions reconfortants, familiars, fins i tot un punt nostàlgiques. El perfum de tardor ideal ha d’adaptar-se a aquest desig de recolliment i calidesa que marca aquesta època de l’any.
Quines notes funcionen millor en un perfum de tardor
Quan penses en aromes tardorenques, probablement et venen al cap paraules com a càlid, profund, especiat, sensual… I no vas mal encaminada. Aquestes són algunes de les famílies olfactòries que millor funcionen a la tardor:
– Orientals o ambrades: amb vainilla, ambre, benjuí o resines. Donen cos i sensualitat.
– Afustades: amb sàndal, cedre, pàtxuli o vetiver. Aporten profunditat i elegància.
– Especiades: amb canyella, pebre rosa, cardamom o clau. Energitzants i sofisticades.
– Gourmand: amb concordes de cacau, cafè, caramel o ametlla. Delicioses i addictives.
– Florals intensos: com a rosa, gessamí o nard, combinats amb notes càlides.
Aquestes notes creen perfums més duradors, sensuals i amb caràcter. El truc està a trobar l’equilibri entre intensitat i harmonia.
Com triar el perfum de tardor perfecte per a tu
1- Tingues en compte el teu estil de vida.
Si treballes en oficina o en espais tancats, potser prefereixes una cosa elegant, però discreta. Si busques seducció o t’encanta deixar deixant, pots apostar per un eau de parfum més intens.
2- Tria el format adequat.
Els eau de parfum tenen més concentració d’essència (entre 15% i 20%) que l’eau de toilette, per la qual cosa són ideals per al fred. Això sí, s’apliquen amb moderació.
3- Prova sempre en pell (i no en paper).
El pH, la hidratació i la teva temperatura corporal influeixen en com fa olor un perfum sobre tu. Deixa que evolucioni almenys 20 minuts abans de decidir-te.
4- Fes memòria olfactòria.
Pensa en què et fa sentir bé: l’olor d’un pastís en el forn?, una xemeneia?, les fulles humides del bosc? Hi ha perfums que evoquen emocions i això els fa encara més especials.
5- No compris per impuls.
Un perfum necessita temps. Si una fragància t’agrada al moment, espera a veure com evoluciona en la teva pell al llarg del dia.
