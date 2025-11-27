L’Alt Pirineu i Aran dona el tret de sortida a la transformació del model d’atenció al pacient crític

Les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran comencen a implantar el nou model d’atenció al pacient crític i semicrític que té per objectiu millorar la prestació del servei de cures intensives al conjunt del territori català amb un model assistencial basat en eines digitals. El projecte, per tant, s’acompanya de millores tecnològiques que permetran facilitar la transferència d’informació i coneixement entre tots els actors del sistema sanitari implicats en l’atenció al pacient crític i semicrític (hospital de referència, comarcals i el SEM) per a recolzar la presa de decisions, l’eficiència dels recursos disponibles i l’equitat del sistema públic.
El Critic.CAT, impulsat pel Departament de Salut i el CatSalut i coordinat per la Fundació TIC Salut i Social, i la seva adaptació al territori de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran s’ha presentat aquest dijous, 27 de novembre, a la Sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV), a Lleida, en una jornada que ha aplegat unes 70 persones del sector.
En aquestes regions es parteix de l’èxit assolit amb el projecte de Tele UCI territorial iniciat pel Servei Territorial de Medicina Intensiva de Lleida el novembre de l’any passat, que connecta tecnològicament els professionals sanitaris de l’HUAV i l’Hospital Comarcal del Pallars (HCP) amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial durant tot el procés clínic del pacient crític i semicrític, optimitzar la decisió de trasllat o fer el seguiment compartit dels pacients que poden ser tractats sense necessitat de trasllat. Un model de proximitat vital per a un territori amb una gran dispersió geogràfica i amb hospitals que no disposen d’UCI.
Aquest servei d’UCI estesa ha seguit funcionant des de llavors, i properament ja ho farà sota el paraigües del Critic.cat, i que progressivament s’ampliarà a la resta d’hospitals del Pirineu. Estar emmarcat en aquest projecte permetrà, en un futur, disposar d’un sistema integrat d’informació que permeti l’accés a totes les dades i informació relacionada amb tots els pacients crítics de Catalunya. I en concret, permetrà crear un repositori agnòstic i modernitzar els serveis d’UCI mitjançant la implementació de noves tecnologies com sistemes d’intel·ligència artificial en l’atenció al pacient crític per a millorar el monitoratge i predicció d’esdeveniments adversos, entre d’altres solucions. Ara però, les eines i el repositori encara estan en fase de desenvolupament, ajustant-se als criteris, requeriments i necessitats assistencials, així com a les particularitats de cada territori.
A banda, des de 2012 el programa Tele Ictus permet, per mitjà de la connexió de l’HUAV amb els hospitals comarcals del territori, la visualització en temps real de la imatge radiològica amb l’exploració remota per un professional expert en patologia vascular cerebral.
Èxit del pla pilot lleidatà
El Projecte de Tele UCI territorial permet que els pacients crítics i semicrítics monitorats a Urgències o a la planta d’hospitalització de l’Hospital Comarcal del Pallars puguin ser valorats a distància per metgesses i metges intensivistes de l’HUAV. Aquesta valoració és possible gràcies als dispositius de salut digital amb càmeres robòtiques de Teladoc Health, que permeten l’accés telemàtic, i a les eines desenvolupades per Better Care, una empresa catalana especialitzada en programari de gestió de dades, que faciliten el monitoratge en temps real de les dades dels dispositius mèdics connectats al pacient i el seguiment continu de la seva evolució. Aquesta solució està instal·lada a Urgències, a la planta d’hospitalització de l’HCP, així com a un centre de comandament a l’UCI de l’Arnau, equipat amb una estació de treball específica amb sis pantalles.
Les pantalles del centre de comandament mostren els diferents programes d’informació clínica, les imatges de radiologia, els resultats de laboratori, el monitor integrat de constants vitals, els dispositius mèdics de suport orgànic i la imatge del pacient amb alta resolució, mentre es manté una videoconferència en temps real amb els professionals sanitaris que estan atenent el pacient a l’Hospital del Pallars i, si és necessari, amb la família del pacient. D’aquesta manera, el metge o metgessa intensivista des de l’HUAV, d’acord amb els professionals de l’Hospital del Pallars, decideixen si el pacient s’ha de traslladar a l’UCI de l’HUAV o de l’Hospital Universitari Santa Maria o bé pot romandre al centre trempolí.
En cas de trasllat, es treballa de forma coordinada amb el SEM, que és qui realitza a tot Catalunya el trasllat de pacients crítics procedents dels hospitals que no disposen dels mitjans diagnòstics o terapèutics adequats a la patologia del malalt, a un altre centre amb els mitjans tècnics i humans necessaris, en aquest cas l’HUAV o l’Hospital Santa Maria. Si es decideix fer el tractament al mateix hospital, es fa un seguiment telemàtic diari fins a la resolució o millora de l’estat clínic que ha generat la valoració a distància.
Eixos de la transformació del model d’atenció al pacient crític
La primera fase del projecte ha iniciat el desplegament territorial a la Regió Sanitària Girona, per al qual s’han tingut en compte els resultats de les proves pilot dutes a terme a Lleida i a l’Hospital de Berga. L’objectiu és, un cop analitzats els primers resultats, implementar el Critic.CAT de forma progressiva al conjunt del territori català en fases posteriors.
El treball de transformació es vertebra en cinc eixos:
- La definició del model de gestió i protocols d’actuació. El procediment per establir mecanismes que facilitin la presa de decisions basades en necessitats del pacient, recursos disponibles, guies i protocols d’actuació.
- El sistema departamental de gestió interna i integrada de les unitats de crítics dels centres del SISCAT.
- La creació d’un repositori de dades conjunt amb tots els sistemes d’informació i dispositius integrats per a una compartició normalitzada.
- La unitat d’anàlisi. Orientada a explotar i analitzar les dades per a avaluar i planificar els serveis de crítics.
- El centre de gestió de crítics per a concentrar la informació per a la presa de decisió en funció del perfil professional.