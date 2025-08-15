Nova edició de la FiraCarcolze de formatges artesans del Pirineu

Castellnou de Carcolze acollirà dissabte vinent, 16 d’agost, la 6a edició de la FiraCarcolze. L’esdeveniment comptarà enguany amb la participació d’una desena de formatgers artesans, la major part del Pirineu, a més d’estands de pa, mel, melmelades, vi i cerveses artesanes.
Han confirmat la seva assistència la Formatgeria 30 Cabres (Cerdanya), la Formatgeria Baridà (Alt Urgell), Formatge Bauma (Osona), Formatgeria l’Oliva (Alt Urgell), Formatgeria Cal Majuba (Alt Urgell), Formatgeria Mas d’Eroles (Alt Urgell), Formatges Gavarresa (Bages), Formatgeria Monber (Urgell), Formatges La Cabreria (Moianès) i la Formatgeria Castell-Llebre (Alt Urgell). Quesos Aranburu, d’Idiazabal (Guipúzcoa) serà la formatgeria convidada.
Pel que fa a la resta de productors, hi seran presents Melmelades Cal Casal (Alt Urgell), el Celler Colet (Alt Penedès), Caves Miquel Pons (Alt Penedès), Cervesa Artesana Minera (Ripollès), el Forn Crosta i Molla (Alt Urgell) i Mel de l’Alt Urgell.
Entrada gratuïta i tiquets de degustació
L’espai firal obrirà portes de les 10 del matí i fins a les 8 del vespre. Al migdia, entre dos quarts de tres i les quatre de la tarda, hi haurà un descans per tal que tant els expositors com els visitants puguin dinar. Cal destacar que durant tota la jornada s’habilitarà un servei de bar amb beguda, entrepans de botifarra i amanides de pasta. Així mateix, es disposarà de diverses zones ombrejades per a poder degustar els productes.
L’entrada a la fira és gratuïta, però els visitants podran adquirir un tiquet al preu de 10 euros que donarà dret a sis tastets de formatge i una copa de vi Clàssic Penedès (blanc o negre) o una cervesa artesana. L’organització no assegura que els pagaments puguin fer-se amb targeta de crèdit i recomana que es duguin diners en efectiu.
Inauguració i amenització musical
La inauguració oficial de la FiraCarcolze està prevista a dos quarts de dotze del migdia, amb l’assistència de les autoritats competents. D’altra banda, durant tota la jornada hi haurà música al carrer amb el grup Baridà Sons Fers, format per dues acordionistes i una percussionista, que recorreran el poble tocant cançons del Pirineu.
Sis anys de fira
La FiraCarcolze la promou l’Associació Cultural Roc Xic, que vol amb aquest esdeveniment donar a conèixer els productes que s’elaboren de manera artesanal al Pirineu i altres punts de Catalunya. “Els nostres esforços van encaminats perquè tant visitants com expositors gaudeixin de les millors condicions, uns, a per dur a terme la seva feina i, els altres, poder passar una bona estona tastant i comprant tant alguns dels millors formatges artesans del Pirineu i altres productes catalans”, remarquen des de l’organització.
A Castellnou de Carcolze s’hi arriba tant des de la Seu d’Urgell com des de Bellver de Cerdanya per l’N-260, agafant un trencall que indica Castellnou de Carcolze i Aristot, a prop d’El Pont de Bar i del Balneari Sant Vicenç. El nucli, on hi haurà un ampli espai d’aparcament, està situat a sis quilòmetres d’aquesta cruïlla. “Fent una visita a la FiraCarcolze tindreu l’oportunitat de conèixer un dels pobles més bonics del Baridà, amb una privilegiada vista de la Serra del Cadí”, es recull en el programa, la portada del qual protagonitza en aquesta ocasió el formatger urgellenc, Salvador Maura.