L’Ajuntament de la Seu contracta la redacció del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana contractar l’empresa Lignus Enginyers SCP la redacció del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals. El document inclourà el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per a reduir les causes d’incendi al municipi, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció.
L’estudi, amb un cost de 3.395,26 euros, farà l’avaluació de l’estat actual de l’espai forestal de la Seu i de les seves infraestructures, així com de les activitats que s’hi fan. En l’informe es definiran els criteris per a ordenar la gestió de les eines de prevenció i minimitzar les emergències.
D’altra banda, l’Ajuntament urgellenc ha donat el vistiplau a la licitació del manteniment dels sistemes de protecció contra incendis dels equipaments municipals. El contracte té un pressupost de 42.736,47 euros.