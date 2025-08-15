Dos detinguts per possessió de cocaïna

Per delictes contra la Salut Pública, el passat dilluns dia 11 d’agost i a la frontera del Riu Runer, agents de la Policia van controlar a un home -en qualitat de turista- de 32 anys en possessió de 0,3gr. de cocaïna destinada al seu propi consum. La descoberta es va produir en un control rutinari de persones que estava efectuant el servei de l’ordre.
Per altra banda, la matinada d’aquest divendres, 15 d’agost, i a les immediacions de la zona on se celebra la Festa Major d’Encamp, s’ha controlat i posteriorment detingut un home de 35 anys en possessió de 0,4gr. de cocaïna.