Multitasca digital: què és i com afecta el cervell dels menors?

Adolescents utilitzant el mòbil de forma compulsiva (arxiu)

Estiu, cinc de la tarda, dos nens estan estirats al sofà, al mateix temps que veuen la televisió, un juga amb la tauleta i un altre amb una videoconsola: aquesta escena es repeteix, dia rere dia en moltes llars. La multitasca s’està convertint en la manera d’entreteniment habitual per als menors, que passen un 40% del seu temps digital realitzant diverses activitats de manera simultània, segons un informe elaborat per Common Sense Media.

Però, és una cosa positiva per al seu desenvolupament o pot perjudicar-los? Els experts de Qustodio, líder mundial en seguretat i benestar digital per a famílies, han aprofundit en aquesta qüestió i analitzen les seves principals claus.





Quin impacte té la multitasca digital en el cervell dels menors?

El cervell dels nens està en ple desenvolupament i és especialment sensible a l’efecte de la multitasca digital. Algunes recerques han revelat que realitzar diverses activitats digitals al mateix temps provoca canvis en l’estructura cerebral que perjudiquen l’atenció, l’autocontrol i la capacitat de decisió.

També s’ha demostrat que mantenir la multitasca digital durant llargs intervals de temps està relacionat amb una reducció gradual dels mecanismes de control cognitiu: refrenar els impulsos, alternar entre tasques de manera eficaç i conservar la concentració. Això implica que la multitasca digital pot tenir conseqüències a llarg termini en el desenvolupament de les funcions executives en els menors.

A més, existeixen estudis que assenyalen que la multitasca amb mitjans durant l’etapa d’aprenentatge pot afectar negativament els resultats acadèmics.





Com poden reduir els pares l’ús de la multitasca digital entre els nens?

Des de Qustodio, proposen als pares posar en marxa diverses tàctiques per a disminuir l’ús simultani de dispositius electrònics i promoure una conducta digital més saludable entre els seus fills:

1. Els nens imiten el que els seus pares fan, no el que els seus pares diuen. Això és el primer que els progenitors han de tenir en compte. Perquè un pare que està veient el futbol a la televisió, mentre que comenta el partit a les xarxes socials, no és un exemple d’autoritat per a dir als seus fills que no juguin a la consola si ja estan veient els dibuixos animats, per exemple. Les famílies han d’analitzar quins són els seus hàbits respecte a la multitasca digital i esforçar-se per a donar-los exemple a l’hora de concentrar l’atenció.

2. Definir horaris per a l’ús dels mitjans digitals. És recomanable negociar amb els nens uns límits de temps concrets per a les activitats digitals, assegurant-se que no interfereixin amb tasques fonamentals com dormir, menjar o fer els deures.

3. Mantenir zones lliures de pantalles. Definir zones de la casa sense pantalles (dormitori, àrea d’estudi, cuina…) i prohibir la utilització de més d’un dispositiu alhora, en els espais permesos, els ajudarà a millorar la seva atenció i a evitar que caiguin en la multitasca.

4. Fomentar la concentració focalitzada. Per a això es pot animar als més petits a practicar activitats que exigeixin una major concentració com llegir, fer puzles o jugar amb jocs de taula (escacs, rummy, memory…). És fonamental fer-ho sempre en les zones i en els horaris lliures de pantalles.

Aplicant aquestes tàctiques, els pares ajudaran els seus fills a incrementar la seva capacitat d’atenció i a adquirir una conducta digital més saludable.

Per a Eduardo Cruz, CEO i cofundador de Qustodio, “molts nens tenen dificultats per a concentrar-se i parar atenció a causa del mal ús que fan de la tecnologia. Com a pares tenim la responsabilitat de guiar-los i donar-los les eines necessàries perquè la tecnologia es converteixi en una ajuda per al seu aprenentatge, no en un obstacle”.





Per Tecnonews