Ordino: Més oferta formativa a La Capsa amb tallers diversos

Cartell de la Guia d’activitats d’Ordino (Comú)

El Comú d’Ordino ha començat a fer difusió de la nova guia digital d’activitats per al nou curs escolar 2023-2024, que començarà el proper 11 de setembre. La publicació recull tota l’oferta formativa en les diferents disciplines que s’imparteixen a la parròquia durant l’any, i que no només va dirigida als infants, sinó també als adults i la gent gran.

Els usuaris trobaran al document consultable a la pàgina principal del web del Comú d’Ordino www.ordino.ad i a l’app Ordino és viu, el detall de la informació amb els dies, horaris, nivells i grups de cada activitat.

Com a principals novetats d’aquest curs, destaca l’oferta de “La Capsa” amb un nou taller de photoshop i edició d’imatge, per a adults, els dimarts de set a nou de la nit (setembre-juny); i dos tallers que tenen a veure amb l’expressió oral i escrita; per als adults un taller d’oralitat titulat ‘Improvisació i converses’, que es farà els dilluns de set a nou (octubre-juny), i per als infants (5-10 anys) ‘Jugar amb paraules’ on es practicarà la redacció i la comprensió de textos, els dimarts de dos quarts de sis a set del vespre.

El Centre Esportiu d’Ordino concentra gran part de les propostes per als infants, però, enguany, acollirà també classes de perfeccionament per a adults els dissabtes al matí amb el Club de natació Tristaina.

Durant la setmana, segueixen els cursets de natació i les classes regulars que imparteixen els diferents clubs com ara el Club de Judo d’Ordino, el Club de karate Xavi Herver, el Taekwondo Club Ordino i el Kungfu. Continua la col·laboració amb Líquid Dansa que ofereix classes de dansa i ballet clàssic. L’oferta esportiva es completa amb el Club de Tennis Taula Valls del Nord, l’Esquí Club d’Ordino Arcalís, el Club Pirinenc Andorrà amb l’activitat d’escalada, i el handbol, instal·lats a altres equipaments esportius de la parròquia com el Pavelló Germans de Riba, el Centre de Tecnificació d’Ordino o el Pavelló de Segona Ensenyança.

Els adults troben també el seu espai amb activitats com l’esquaix, karate, judo, natació, taitxí i petanca. I els més grans de seixanta anys, disposen d’activitats gratuïtes setmanals que busquen el benestar físic, emocional i mental, com la tonificació, el pilates, l’aiguagim, el ioga, el gimnàs i el taller de memòria. A la guia, també hi ha el contacte de les diferents entitats i associacions culturals que hi ha a Ordino.

Com en edicions anteriors, de forma mancomunada amb la Massana igual que “La Capsa, espais de creació”, s’inclouen les classes de l’Escola de Música Valls del Nord, centralitzades a la Massana. Aquesta última comença amb classes d’iniciació, a partir dels cinc anys, amb la sensibilització musical fins al llenguatge musical per a adults, a partir de 15 anys; s’ofereixen classes d’instrument i la participació a la banda de música Miniband.

La guia es pot consultar a l’app Ordino és viu i al web www.ordino.ad tot i que es publicarà als diferents perfils de les xarxes socials i s’enviarà mitjançant butlletí electrònic i notificació des de l’app a tots els residents de la parròquia. Per a fer les inscripcions cal posar-se en contacte amb els equipaments on s’ofereixen les activitats o contactar directament amb els clubs i les entitats, a través de l’adreça electrònica, el telèfon o les xarxes socials que apareixen a la guia. Les famílies monoparentals i nombroses obtindran descomptes en algunes activitats.