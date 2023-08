Una exhibició del què és treballar en equip

Vídeo de l’Instagram del compte @enlatao_tv

Encara resten força dies d’estiu. És veritat que el gruix de setmanes d’aquesta època estival ja ha passat, però, amunt els ànims. Cal aprofitar fins a la darrera jornada de bon temps i, més encara, si s’està en vacances. Estiu, amics, família… I, com no, unes bones cerveses (poden ser sense alcohol, eh).

De cerveses va el “Naufragant per la xarxa” d’aquesta setmana. De cervesa i de treballar en equip. Si es treballa coordinadament en equip, tot és possible. Cooperar posant-hi tots els sentits permet aconseguir grans fites. I sinó, mireu el vídeo i veureu quina coordinació. Que les “birres” no parin quietes!





Vídeo de l’Instagram del compte @enlatao_tv