Motorista ferida en un accident a Sant Julià

Aquest dimarts, 30 de setembre, s’ha registrat un accident de circulació a la xarxa viària andorrana que s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha localitzat a l’altura del número 22 de l’avinguda Francesc Cairat, a Sant Julià de Lòria. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés quan mancaven tres minuts per a les quatre d’aquesta tarda.
Les mateixes fonts policials assenyalen que en l’incident viari que ha tingut lloc a la vila laurediana només s’ha vist implicat un únic vehicle. Es tracta d’una motocicleta amb matrícula del Principat. La seva conductora, una dona veïna de les valls, de 57 anys, ha resultat ferida a causa del sinistre.