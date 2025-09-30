Andorra agraeix a Dinamarca els esforços que està fent a la UE per a avançar cap a la conclusió de l’Acord d’associació

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, han presidit aquest dimarts la presentació de les prioritats de Dinamarca al capdavant de la Presidència del Consell de la Unió Europea, que exerceix durant el segon semestre de 2025. L’ambaixador de Dinamarca a Andorra, Michael Braad, ha estat l’encarregat d’exposar les línies mestres del programa danès.
L’ambaixador Braad ha reconegut els esforços que Andorra està fent esforços per a apropar-se a Europa i ha assenyalat que el dossier de l’Acord d’Associació es manté viu a les reunions del grup EFTA: “Esperem que es pugui signar durant la presidència danesa”, ha declarat. Alhora, ha ressaltat que en els darrers mesos s’han incrementat les reunions i les trobades per a tractar la qüestió de l’Acord.
En la mateixa línia, la ministra Imma Tor ha agraït el paper de Dinamarca, assenyalant que durant el seu mandat s’han resolt qüestions pendents i rellevants relatives a l’Acord. Per la seva banda, el secretari d’Estat Landry Riba ha remarcat el lideratge danès en el grup EFTA, on l’Acord d’Associació es manté com una de les prioritats. Riba també ha agraït els esforços per a concloure les discussions sobre l’Acord d’associació al Consell de la UE i encaminar el projecte cap a la seva ratificació.
Braad ha remarcat que Europa afronta un moment “complex” i en aquest sentit, ha defensat la necessitat d’una capacitat de resposta ràpida i coordinada davant les crisis, de donar suport ferm a Ucraïna i de reforçar les sancions a Rússia, amb la mirada posada en una pau duradora.
El diplomàtic danès també ha subratllat la importància de reconstruir i enfortir el mercat únic europeu, reduir la burocràcia i avançar en la transició energètica verda amb el mateix nivell d’ambició. “Cap país ha d’afrontar sol els desafiaments globals”, ha apuntat.
Tant els representants andorrans com el diplomàtic danès han coincidit a destacar que Andorra i la Unió Europea comparteixen valors fonamentals, i que la lluita contra la desinformació, la gestió de la seguretat i la transició verda són reptes comuns que requereixen una resposta europea forta i unida.
Dinamarca presideix el Consell de la Unió Europea fins a final d’any.