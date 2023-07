Montellà puntua amb “nota alta” a Alp

Edgar Montellà al costat del seu vehicle (FotoEsport)

Gran paper a la XII Pujada a Alp. Edgar Montellà (Speedcar-Pep Motor) amb un crono de 3’11”795 marcat en la tercera i última pujada vàlida per a la classificació final, va aconseguir situar-se com a guanyador en la classificació de la categoria 3 i en el podi absolut de la Copa d’Espanya de Muntanya (CCEM), a més de situar-se en el segon lloc entre els CM del Campionat de Catalunya i del Trofeu Pyrenees. En una jornada rodona -així la qualificava el pilot d’Encamp- marcada per la forta calor que va fer a la comarca de la Cerdanya.

El reglament de la Copa d’Espanya va obligar a variar el timing habitual del CCM

La 12a edició de la pujada del Club Esportiu Cerdanya Racing, a part de ser vàlida per al CCM, va ser inclosa en el calendari de la Copa d’Espanya de l’especialitat. Així doncs, el programa horari del meeting d’Alp no va ser l’acostumat en les proves del certamen català.

A partir de les 10 hores es va iniciar el meeting amb la disputa de la primera mànega, de les dues programades, d’entrenaments oficials. Una vegada concloses aquestes dues pujades es va disputar la primera a tenir en compte per a la classificació final.

Seguidament, els pilots inscrits en l’esmentada Copa d’Espanya, van tenir l’opció de disputar una tercera pujada d’entrenaments. La jornada va finalitzar amb la disputa de dues mànigues vàlides per a la classificació final.

Cal destacar que, per a la classificació final vàlida per al certamen català, es va tenir en compte el millor crono de les tres pujades de carrera disputades per cada pilot. En canvi, per a la classificació de la Copa d’Espanya, es van acumular els dos millors cronos de cadascun dels participants.

Per a Edgar Montellà el pas sempre complicat per Alp va tenir un final molt positiu per als seus interessos, així ho comentava després del lliurament de trofeus: “Ha estat un dia molt bo per a nosaltres. En les dues primeres pujades d’entrenaments, malgrat una virolla en la segona, hem aconseguit els cronos previstos, és a dir que vam veure que tot estava en ordre per a començar a competir. En la primera carrera hi ha hagut un cert descontrol amb els temps; no obstant això, les sensacions van ser molt bones. En la tercera d’entrenaments no hem sortit, no teníem rodes i tocava conservar la mecànica, i hem preferit anar a per totes en les dues últimes de carrera. Vam encertar en aquesta fase final, vam ser superiors a Toni (Arrufat) que a Alp era el rival a batre. No obstant això, no ha estat suficient per a superar el seu temps de la primera pispa de carrera”.

El pilot d’Encamp va deixar Alp, carregat de trofeus, molt motivat per al seu pròxim compromís: “ No tindrem massa temps de reposar forces: Aquest cap de setmana anem a terres gallegues, en concret a Chantada on competirem en la prova vàlida per al campionat d’Espanya. Amb tota seguretat tornarem a passar calor”.

Així doncs, just acabar la prova d’Alp, al costat del seu equip PepMotor, començarà a preparar el seu primer desplaçament de la temporada a Galícia, per a disputar la 49a edició de la pujada organitzada per l’escuderia Chantada que tanca la primera part de la temporada del Campionat d’Espanya (CEM) de l’especialitat. Serà la segona participació d’Edgar en un meeting vàlid per al CEM-AutohebdoSport 2023.

La temporada del Campionat de Catalunya de Muntanya arriba al seu equador i un període de vacances és necessari. El mes de setembre, dies 9 i 10, s’iniciarà la recta final del CCM amb la disputa de la XXIV Pujada Gironella – Casserres, organitzada per l’escuderia Gironella.