5è lloc per a Porté i 7è per a Muxella a la Cerdanya

El pilot Marcel Muxella en l’interior del seu vehicle (FotoEsport)

Ian Porté i Marcel Muxella, pilots del Programa de Formació dels Joves Pilots de l’ACACLUB, van continuar el seu calendari d’aprenentatge en una exigent Pujada a Alp 2500, marcada per la intensa calor que van haver de suportar els presents durant la prova a la comarca de la Cerdanya.

A la localitat gironina, Ian Porté (3’17”531) va aconseguir situar-se en el top5 de les mecàniques CM-Promo que disputen el Campionat de Catalunya de la especialitat, mentre que Marcel Muxella (3’25”853) es va situar en la 7a posició de la mateixa categoria.





Programa horari amb variacions en ser, la prova, vàlida per a la Copa d’Espanya

La pujada del Cerdanya Racing CE, habitual en el calendari català de l’especialitat, en aquesta ocasió també va ser vàlida per a la Copa d’Espanya, motiu pel qual es van dur a terme variacions en el programa horari de la pujada.

A partir de les 10 hores es va iniciar el meeting amb la disputa de la primera mànega, de les dues programades, d’entrenaments oficials. Una vegada concloses aquestes dues pujades es va disputar la primera valguda per a la classificació final.

Seguidament, els pilots inscrits en l’esmentada Copa d’Espanya, van tenir l’opció de disputar una tercera pujada d’entrenaments. La jornada va finalitzar amb la disputa de dues mànegues vàlides per a la classificació final.

Cal destacar, que per a la classificació final vàlida per al certamen català es va tenir en compte el millor crono de les tres pujades de carrera disputades per cada pilot. En canvi, per a la classificació de la Copa d’Espanya es van acumular els dos millors cronos de cadascun dels participants.





Segueix la progressió dels Joves Pilots de l’ACACLUB

Ivan Porté, al parc d’assistència final feia referència a la dificultat d’aquestes carreres. Així s’expressava: “Ha estat una carrera molt difícil, el nivell és molt alt i per a estar entre els millors has d’anar al límit. Al final ens classifiquem en la 5a posició. En aquesta pujada la potència del motor és decisiva i jo porto un motor del 2008, no és una excusa, però és un fet a tenir en compte. Al final com dic, 5a posició, i estic convençut de continuar millorant en la pròxima”.

Per la seva part, Marcel Muxella, una vegada finalitzat el meeting, comentava d’aquesta manera la seva experiència a Alp: “Satisfet amb els resultats, millorant a cada mànega. En una de les mànigues d’entrenaments vam estar entre els tres millors. Al final ens vam quedar prop del top5. Cal esmentar que vam tenir algun problema mecànic que vam poder solucionar sobre la marxa. Contents amb la progressió”.

Una vegada disputada la prova d’Alp, el Campionat de Catalunya de Muntanya comença el període vacacional. L’activitat es reprendrà, els dies 9 i 10 de setembre, amb la disputa de XXXIV Pujada Gironella – Casserres, organitzada per l’Escuderia Gironella.