Moliné (PS) demana explicacions al Govern sobre la rotonda de la Serra de l’Honor, a la Massana

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Laia Moliné, ha entrat a tràmit, a Sindicatura, una pregunta escrita adreçada al Govern per tal de demanar aclariments sobre els criteris tècnics, de seguretat i de planificació urbanística que han justificat la construcció de la rotonda de la Serra de l’Honor, a la parròquia de la Massana.
En la iniciativa parlamentària, Moliné qüestiona especialment la idoneïtat de situar i dissenyar aquesta infraestructura viària en una zona amb un desnivell molt accentuat, i demana quins criteris d’enginyeria viària i de seguretat s’han tingut en compte per a garantir una circulació segura.
Així mateix, la consellera socialdemòcrata posa el focus en la seguretat durant els mesos d’hivern, tot preguntant quins estudis específics s’han realitzat sobre el comportament de la rotonda en situacions de neu i gel, i quines mesures preventives o correctores estan previstes per a evitar riscos per als usuaris de la via.
La pregunta escrita també aborda el possible impacte urbanístic de l’actuació. En aquest sentit, Moliné vol saber si la construcció de la rotonda forma part d’una planificació urbanística més àmplia i si la nova infraestructura pot facilitar o preveure la futura parcel·lació i urbanització de terrenys actualment no edificats a la zona.
Finalment, des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata es demana al Govern si l’obra respon exclusivament a criteris d’interès general i mobilitat, o si també pot tenir com a objectiu afavorir el desenvolupament urbanístic de determinades parcel·les, i quins mecanismes de transparència s’han aplicat per a evitar possibles conflictes d’interès.
En aquest mateix marc, Moliné interpel·la l’Executiu sobre si considera adequat el model de creixement urbanístic implícit en aquest tipus d’actuacions en zones de fort pendent, tenint en compte la seguretat, la sostenibilitat territorial i l’interès general. Amb aquesta iniciativa, el GPS vol “garantir que les infraestructures viàries responguin a criteris tècnics rigorosos, de seguretat i de sostenibilitat, i que es desenvolupin amb la màxima transparència i al servei de l’interès general”.