Avís del MeteoCat per possibilitat de neu i vent al Pirineu

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès aquest dijous un avís per la possibilitat de neu i vent en diferents comarques del Pirineu, de cara a aquest divendres i a dissabte. Segons la previsió que s’ha publicat, entre aquest divendres dia 9, al migdia, i dissabte al migdia (13 h), el MeteoCat preveu que la nova nevada es concentrarà sobretot al Pallars Sobirà, la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça.
A partir dels 900 metres d’altitud es poden acumular més de 10 centímetres de neu nova, amb una probabilitat del 50 per cent (grau 3 sobre 6), tot i que en algunes valls la precipitació sòlida baixarà puntualment fins als 700 metres i també pot arribar a d’altres comarques de muntanya, com l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès.
Quant a l’avís per vent, aquest dijous ja afecta tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però de cara a divendres ja s’estendrà a bona part de Catalunya. Al Pirineu, on s’espera els cops més forts és als cims de la Cerdanya, el Ripollès, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran, on es pot superar els 70 km/h. També hi haurà vent, tot i que més moderat, a cotes mitjanes i altes de l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça, el Solsonès i el Berguedà.
A la resta del territori català, s’espera vent fort a la Segarra, l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Baix Llobregat, i una mica menys intens a la resta de les regions de la plana de Lleida, la Catalunya Central i l’Àrea Metropolitana.