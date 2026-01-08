Aquest dijous s’ha realitzat el Simulacre Nacional d’Allaus

Una vuitantena de professionals han participat aquest dijous en el Simulacre Nacional d’Allaus que s’ha celebrat al sector del Cubil; una jornada tècnica que s’ha centrat a revisar i actualitzar els procediments, les eines i les tècniques de rescat que s’han d’aplicar en cas que es produís una allau dins d’un domini esquiable del país. Així, l’objectiu és avaluar la coordinació i la resposta dels diversos actors implicats en una emergència, tant dins com fora del domini esquiable, per a millorar l’eficàcia en la gestió i resolució d’incidents relacionats amb les allaus.
Un dels elements que s’ha treballat enguany, ha estat l’activació d’un Centre de Comandament Avançat, coordinat per Protecció Civil i Bombers, com a estructura operativa de comandament sobre el terreny. Aquesta nova figura té l’objectiu de coordinar les actuacions dels grups d’actuació per part dels diferents responsables i recollir, de manera periòdica, la informació més rellevant relacionada amb l’emergència i les necessitats dels mitjans desplegats. Aquesta estructura sobre el terreny permet tenir una visió global i actualitzada de la situació al centre de comandament principal on, en una situació real que ho requerís, estarien reunits els màxims responsables dels grups implicats i les autoritats per a prendre les decisions més estratègiques i traslladar la informació als mitjans.
L’esdeveniment ha estat organitzat conjuntament entre el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències i el de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments del Ministeri de Justícia i Interior i els pisters de l’estació de Pal i Arinsal. Al simulacre hi han participat efectius de Bombers, Protecció Civil, Policia, Banders, SUM, Creu Roja i el Servei Meteorològic Nacional; com també pisters de les diferents estacions d’esquí del país i representants d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I).
La jornada ha començat amb una sessió teòrica al restaurant del Coll de la Botella de l’estació de Pal, on s’han analitzat els principals accidents per allau registrats a Andorra i ha permès fer un repàs del protocol d’actuació, destacant les funcions i missions de cada actor en funció de la gravetat de l’emergència.
Posteriorment, els participants s’han desplaçat a la zona del Cubil, on s’han fet les maniobres pràctiques del simulacre amb l’activació de tots els serveis implicats. L’exercici s’ha iniciat amb l’alerta, per part dels pisters de l’estació, d’una allau amb persones implicades al sector del Cubil, i s’han activat els primers recursos per A començar la recerca. Seguidament, han arribat sobre el lloc els primers efectius de suport de Bombers, amb una intervenció esglaonada mitjançant els diferents grups especialitzats (Grup Rescat Caní, Grup de Rescat de Muntanya, Grup Sanitari i Grup Suport de Muntanya).
A continuació, els serveis sanitaris, han dut a terme les primeres atencions sobre el terreny i el triatge de les persones afectades. Així, la Policia de muntanya ha dut a terme les tasques corresponents d’investigació i aixecament de víctimes mortals i els altres cossos, com el de Banders, que han col·laborat en les tasques de sondatge i suport operatiu.
Així doncs, l’acte d’aquest dijous, que s’emmarca en les accions de preparació dels equips dels serveis d’emergència i de millora de la resposta en cas d’accidents, també ha servit per a intercanviar coneixements i mantenir les relacions entre els diversos actors implicats davant d’un succés d’aquestes característiques.