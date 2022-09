Miquel Travé, medalla de plata en C1 masculí a les Finals de la Copa del Món d’Eslàlom a la Seu

Cloenda de temporada amb bon regust de boca per a Miquel Travé i per al Cadí Canoë-Kayak. El canoista urgellenc ha completat la Copa del Món ICF de Canoa Eslàlom amb una medalla de plata a la competició de C1, tot sumant així el seu segon podi al Parc Olímpic del Segre en aquesta competició, després que ara fa un any va ser el guanyador d’aquesta mateixa categoria a la prova de la Seu d’Urgell.

Travé ha tingut una última jornada pràcticament impecable, amb el millor temps de la semifinal (92.77) i una segona posició final (93.46), només superat pel francès Nicolas Gestin amb una diferència de tot just nou centèsimes (93.37). Un toc a una de les últimes portes, amb el qual ha afegit dos segons, ha privat el palista pirinenc de repetir la victòria aconseguida l’any passat a casa. El podi l’ha completat, amb el tercer lloc, l’eslovè Luka Bozic, molt a prop de Gestin i Travé (94.50). D’altra banda, a les semifinals el gallec Luis Fernández ha acabat 19è (99.51).

La victòria de Nicolas Gestin a la Seu també li ha servit per a proclamar-se campió de la Copa del Món, amb 309 punts. L’esportista bretó ha superat Bozic, que arribava a l’última prova com a líder i ha acabat segon (302). El tercer lloc del podi de la general ha estat per a l’eslovac Matej Benus (232). Miquel Travé ha completat la temporada amb un meritori 6è lloc (198 punts).

A la final de C1 femení, Mònica Doria també ha lluitat per les medalles, després del bronze del dia anterior, tot i que aquesta vegada ha acabat en 5a posició (107.05), a causa de 4 segons de penalització. A la semifinal, la representant de l’equip andorrà i membre del Cadí CK havia fet el segon millor temps. De la seva part, la gallega Ainhoa Lameiro ha estat 7a (115.81). Laura Pellicer ha disputat les semifinals, en què ha acabat 26a (126.87). En aquesta mateixa ronda, Klara Olazabal ha quedat 19a (118.20) i la també basca Miren Lazkano ha estat 24a (124.45).

La vigent campiona del món, l’alemanya Andrea Herzog, ha estat la guanyadora d’aquesta última prova (103.25), acompanyada al podi per les txeques Gabriela Satkova (103.31) i Tereza Fiserova (106.15). Amb aquest resultat, Fiserova ha conquerit el títol de campiona (251 punts). La britànica Mallory Franklin arribava a la Seu com a líder, però ha quedat eliminada per sorpresa a la semifinal i s’ha hagut de conformar amb el subcampionat (234). El tercer lloc definitiu ha estat per a la jove alemanya Elena Lilik (232). Mònica Doria ha acabat entre les quinze millors, amb un 13è lloc (170 punts).