Minut de silenci, a la Seu, per les víctimes dels aiguats i del descarrilament mortal d’un tren a Gelida

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha sumat, aquest dimecres, a les mostres de condol per les víctimes dels aiguats a Catalunya i del descarrilament mortal d’un tren a Gelida que es van produir ahir dimarts. Per aquest motiu, el consistori ha fet un minut de silenci a dos quarts d’una del migdia, encapçalat per l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, davant de l’edifici consistorial, en memòria de les víctimes.
Amb aquest acte, el consistori urgellenc s’ha adherit a la crida de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis per a expressar el condol als familiars de les víctimes.