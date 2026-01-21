La Fundació BOMOSA i l’Associació Carnet Jove Andorra s’uneixen per a potenciar el concurs “Joves Emprenedors”

La Fundació BOMOSA i l’Associació Carnet Jove Andorra han establert una col·laboració per a impulsar el projecte “Joves Emprenedors”, una iniciativa pionera que fomenta l’esperit emprenedor entre els joves d’Andorra de 14 a 18 anys. Gràcies a aquesta aliança, més joves podran accedir al concurs i beneficiar-se de la mentoria, tallers i eines per a desenvolupar projectes innovadors, sostenibles i amb impacte social. A més, l’Associació Carnet Jove Andorra serà patrocinadora del Premi a la Innovació Social, amb un valor de 500 €, reforçant el compromís amb el talent juvenil.
“Volem arribar al màxim nombre de joves i ajudar-los a transformar les seves idees en projectes reals, amb possibilitats de projecció més enllà del país”, ha destacat Mercè Miguel, de la Fundació BOMOSA.
“Des del Carnet Jove Andorra volem que els joves tinguin oportunitats reals per a créixer, crear i sentir-se capaços. Donar suport a ‘Joves Emprenedors’ és una manera directa d’impulsar talent jove amb impacte social al país”, ha afegit Mònica Sala, directora de l’Associació Carnet Jove Andorra.
Gràcies a la col·laboració amb l’Associació Carnet Jove Andorra, els projectes del concurs “Joves Emprenedors” tenen l’oportunitat de traspassar fronteres i arribar a un públic més ampli. Aquesta aliança obre la porta a la internacionalització d’idees innovadores i sostenibles desenvolupades pels joves, permetent que els seus projectes puguin créixer i tenir impacte més enllà d’Andorra. Així, es reforça la visió de futur del programa, fomentant la connexió dels joves emprenedors amb xarxes internacionals i noves oportunitats de col·laboració.