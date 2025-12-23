Millora de punts en eslàlom per als EEBE U19 i nova victòria per a Etna Pou

Aquest dimarts s’han pogut disputar els eslàloms FIS d’Espot, amb la presència de part de l’equip nacional masculí i els esquiadors del grup EEBE U19. En homes, gran collita de punts per als U19 Jan Visa, Marcel Pérez, Èric Mitjana i Àlex Comellas. A la cursa d’homes, Pirmin Estruga, de l’equip nacional, ha estat 5è, mentre que Pere Cornella ha acabat 7è.
Pel que fa als EEBE U19, Jan Visa ha estat 10è i guanyador U18, i a més ha marcat 53.46 punts FIS, millorant els seus actuals 66.84, mentre que Marcel Pérez, que ha estat 17è, ha millorat els seus 103.09 actuals amb els 64.34 d’avui. També ha rebaixat punts Èric Mitjana, avui 20è amb 64.94 punts, deixant enrere els actuals 97.60. També Àlex Comellas, que avui ha estat 23è, ha fet 67.55 punts, quan tenia 100.33.
També han completat la cursa els andorrans Carlos Salinas, 26è, Antoni Bea 35è i Sergi Puigdemasa 41è.
En dones, Isabella Pérez ha estat 6a, però no ha pogut millorar punts FIS, en una cursa guanyada per l’andorrana Etna Pou. També han finalitzat les andorranes Anna Raméntol i Marta Torres, 13a i 16a, respectivament.