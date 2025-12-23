El Cant de la Sibil·la tornarà a sonar, un any més, a la Catedral de la Seu

La Seu d’Urgell manté un any més la tradició del Cant de la Sibil·la, que es podrà escoltar aquest dimecres, dia 24 de desembre, a la nit (23.40 h), just abans de la Missa del Gall presidida pel bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano. La interpretació a la Catedral de Santa Maria d’Urgell es va recuperar l’any 2011.
La soprano, Laura de Castellet, fa el paper de la Sibil·la, la profetessa que canta la fi del món d’acord amb la partitura original que es conserva en l’Arxiu Capitular d’Urgell, inclosa en l’Ordinari de la Catedral de l’any 1536. Aquest cant és una profecia cantada que formava part d’un drama litúrgic medieval que es representava durant la llarga vetlla de Nadal. Diversos personatges, entre els quals la Sibil·la Eritrea, anunciaven un cataclisme terrenal i la vinguda de Crist en el Judici Final.
El cant complet abans de la mitjanit anirà precedit del Cant de la Sibil·leta i la Missa del Pollet, que tindrà lloc a les 7 del vespre, també a la Catedral.