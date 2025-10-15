Mesures de prevenció sanitàries d’Andorra a la cabana ramadera per a minimitzar la possible arribada de la dermatosi nodular

El Govern ha decidit emprendre mesures preventives per a preservar el bon estat de salut de la cabana ramadera del país enfront de la malaltia de la dermatosi nodular contagiosa. L’objectiu és mantenir el país lliure d’aquesta malaltia que s’ha detectat en diverses regions d’Europa (Alps francesos i italians) i darrerament a Catalunya, a la comarca de l’Alt Empordà. A Andorra no s’ha detectat cap animal malalt que hagi manifestat símptomes clínics que puguin ser compatibles amb una possible sospita de la presència del virus i, per consegüent, de la malaltia. Tot i això, i en aplicació del principi de precaució, el Departament d’Agricultura i Ramaderia ha decidit prendre mesures preventives per a evitar, tant com sigui possible, el risc que el virus es pugui introduir al país ateses les possibles conseqüències negatives que això provocaria al sector.
L’Executiu ha acordat que tots els bovins que entrin al país importats ho podran fer sempre que es demostri que han estat sotmesos prèviament a una prova analítica que constati que no han estat infectats (és negativa) i que no presenten símptomes clínics de la malaltia. A més, el Decret, que es publicarà pròximament al BOPA, i també contempla que tots aquells mitjans de transport d’animals només podran entrar i circular pel país si, prèviament, han estat sotmesos a una desinfecció i desinsectació.
Sumat a aquestes mesures que han estat acordades pel Consell de Ministres, també s’ha decidit suspendre la celebració de la Fira del Bestiar d’Andorra, que s’havia de celebrar el 27 d’octubre, i també anul·lar l’exposició de bestiar que cada any té lloc durant la fira de Canillo, que enguany se celebrarà al llarg del pròxim diumenge, 19 d’octubre, només amb les parades d’exposició, artesania, oficis i menjar. Totes les mesures han estat consensuades i pactades amb l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), que ha manifestat el seu ple suport a totes aquelles accions que es puguin prendre per a minimitzar el risc d’afectació del bestiar dels ramaders del país.
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha explicat que aquestes mesures s’han adoptat després que des del Departament s’hagi fet un seguiment constant de l’evolució de la malaltia als països veïns des que es va decretar el primer cas. “Hi estem a sobre i no tenim cap cas a Andorra, i volem que així segueixi”. També cal apuntar que des del Departament d’Agricultura i Ramaderia està amb contacte amb els homòlegs de salut animals de Catalunya i França per a coordinar les accions.
La dermatosi nodular contagiosa és una malaltia del bestiar boví causada per un virus ADN de la família Poxviridae del gènere Capripoxvirus. És una malaltia inclosa en la llista de malalties infectocontagioses de l’Organització Mundial de la Salut Animal (OMSA). Es propaga, principalment, per vectors, contacte directe entre els animals i pels moviments internacionals de bestiar i, per tant, el risc que la malaltia pugui arribar a Andorra és limitat, ja que no existeixen granges que actuen exclusivament com a centres de trànsit o d’engreix de bestiar. Per això, el ministre ha explicat que s’ha reforçat les mesures que podrien afavorir l’arribada de la malaltia per a “minimitzar riscos”.
El ministre ha recordat que és una malaltia que no es tramet als humans, sigui per contacte amb els animals o, fins i tot, pel consum dels productes derivats, però que és considerada d’importància econòmica perquè causa una davallada molt important de la producció.