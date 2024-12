Més mitjans per a fer front als danys que origina la sobrepoblació de fauna cinegètica a Catalunya

Un grup de porcs senglars. Foto: CCAU

La Generalitat ha autoritzat, aquest dimarts, que dinou dotacions puguin donar continuïtat als Plans de control existents de poblacions a tot el territori de Catalunya que executa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El control poblacional es concentra en determinades espècies, com els conills, senglars o cabirols.

El reforç de personal especialitzat és una mesura més de suport al sector agrari que és el principal afectat i permetrà prevenir els danys causats per la fauna cinegètica. Permetrà introduir un nou sistema de vigilància i seguiment, el concepte d’autoprotecció i donar sortida a la línia d’ajuts per a subvencionar l’adquisició i instal·lació de mecanismes de protecció contra els danys de conills de bosc (Oryctolagus cuniculus). També servirà per a treballar per a prevenir els danys en els cultius de zones declarades en emergència cinegètica. Aquestes dotacions s’encarregaran també de la formació de persones qualificades en control poblacional per a poder actuar amb més efectivitat.





Pla de xoc per controlar les poblacions

Aquestes dinou dotacions centraran els seus esforços a minimitzar els danys que originen principalment senglars, conills i cabirols.

En deu anys, les poblacions de senglar s’han multiplicat per 3, i més senglars vol dir més accidents de trànsit originats per aquests animals, més danys a l’agricultura, a la biodiversitat, més possibilitats de transmetre malalties i més destrosses en els entorns urbans.

La problemàtica dels conills de bosc es concentra principalment a les comarques de Ponent i les altes densitats actuals d’aquests animals originen greus danys als cultius. Ara mateix, es calcula que la densitat de conills en aquesta zona no para de créixer i se situa en 190 conill/km.

El Departament va posar en marxa fa tres anys un Pla de xoc assolir un nombre de senglars, conills i cabirols estable i compatible amb la conservació d’altres espècies dels ecosistemes catalans i les activitats humanes. Especialment, aquest pla busca treballar en la prevenció i la protecció de conreus, amb una major dotació de recursos i promoure actuacions cinegètiques segures.