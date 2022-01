Més de 5.100 casos actius de Covid-19

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest dilluns per informar de l’evolució de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al país. Així, la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia és de 27.983 (+1.575 des de divendres) i es registren un total de 22.715 altes (+810). El total de defuncions fins a la data és de 141.

La taxa de reproducció se situa en 1.40 i actualment hi ha 5.127 casos actius (+765): 30 (+5) persones es troben ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 16 (+5) a planta i 14 a l’UCI –11 amb ventilació mecànica–. A la planta COVID habilitada al centre sociosanitari El Cedre hi ha 1 persona, que s’ha traslladat a aquest espai després de donar positiu en un cribratge que se li va efectuar en tornar d’una sortida a casa dels familiars. La pacient està totalment asimptomàtica, aïllada de la resta d’usuaris del centre, i no s’ha registrat cap altre positiu.

Finalment, la secretària d’Estat també ha fet referència que des de l’inici del Pla de vacunació s’han administrat 140.706 vacunes –57.616 primeres dosis, 56.576 segones i 26.514 terceres–. Així, un 81,3% de la població vacunable que ja ha rebut la pauta completa. En el Cas dels joves d’entre 12 i 15 anys, la cobertura en segona dosi s’enfila fins al 66,4%.

SMS informatius en 4 idiomes per als turistes que es realitzen proves al país

La secretària d’Estat, Helena Mas, també ha destacat que, des de la setmana passada, els turistes que es realitzen una prova diagnòstica al país –ja sigui una TMA o un test d’antígens a un stoplab, farmàcia o laboratori– reben el resultat al seu telèfon mòbil. El text s’envia, segons la procedència del telèfon, en català, castellà, anglès o francès, i s’hi inclou si el resultat és positiu o negatiu i recomanacions de com s’ha d’actuar.