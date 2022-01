Els escolars disposaran d’un carnet de cribratge

Els escolars han retornat a les aules aquest dilluns després de les festes nadalenques. Segons ha recordat la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, els alumnes han tornat a classe seguint els protocols específics per cada nivell, que inclouen cribratges periòdics per detectar asimptomàtics.

Precisament en aquest sentit, la Secretària d’Estat ha presentat el carnet de cribratge, una eina que des d’avui s’entrega als alumnes que tenen l’autorització per participar en aquestes proves periòdiques. Així, en el primer cribratge se’ls entregarà el document –que s’haurà d’omplir un sol cop amb les dades dels infants o joves– i que servirà per anotar-hi el dia i resultat de la prova i per poder-ne fer un seguiment més senzill.

Aquest mateix carnet és el que servirà com a document acreditatiu per participar a les activitats extraescolars i menjador escolar quan sigui necessari. Els alumnes, ha apuntat Mas, hauran de dur el carnet sempre a sobre i es traslladarà de casa a l’escola a través de les carteres.