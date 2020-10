Més de 30 inscrits per preparar-se la prova d’accés a l’ensenyament superior per a majors de 25

Més d’una trentena de persones s’ha inscrit als cursos de preparació per a la prova d’accés a l’ensenyament superior per a majors de 25 anys i assolir el nivell desitjat en les assignatures de català, matemàtiques, sociologia, filosofia i llengua estrangera –a escollir entre castellà, anglès o francès–. La primera reunió informativa per als nous alumnes serà dimecres 21 d’octubre, a les 21.30 hores al Centre de Formació d’Aixovall.

El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) iniciarà els cursos de preparació per a la prova d’accés a l’ensenyament superior per als més grans de 25 anys el pròxim 2 de novembre. Un examen adreçat a les persones que tenen la voluntat d’iniciar estudis d’ensenyament superior en universitats d’Andorra però que no disposen del títol de batxillerat per poder accedir-hi.

Així, la decisió d’organitzar-los s’ha pres després que el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior assumís l’organització de la prova, que fins ara coordinava la Universitat d’Andorra en ser l’únic centre universitari en actiu del país. Ara, i amb l’aparició de noves entitats privades d’ensenyament superior, serà el ministeri qui prendrà el relleu d’organitzar aquest examen d’accés i també d’oferir aquests cursos de formació prèvia.

El CFLV ofereix per primer cop aquestes classes, voluntàries i gratuïtes, per a les persones que vulguin suport a l’hora de preparar-se per fer l’examen. Es faran en horari de vespre/nit per facilitar que els alumnes puguin compaginar-les amb la vida laboral.