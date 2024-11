Una Església de deixebles missioners corresponsables

Mon. Joan Enric Vives

En la Jornada de l’Església diocesana o de “Germanor” ens adonem que la missió de l’Església Catòlica a Urgell i Andorra és portar l’Evangeli a tothom, vivint-lo amb coherència, oferint la persona de Jesucrist Salvador i els seus sagraments, i brindar caritat, suport i cura espiritual i material als qui més ho necessiten. Perquè aquesta missió es dugui a terme de manera efectiva, és fonamental que els fidels batejats valorin la vocació rebuda com a deixebles missioners i col·laborin activament amb la comunitat parroquial i amb l’Església diocesana.

L’ajuda dels fidels no només es reflecteix en la participació a les celebracions litúrgiques, sinó també en el compromís amb les diverses activitats pastorals i socials que la Diòcesi organitza. Aquesta col·laboració es pot manifestar de múltiples maneres: des de l’aportació econòmica regular, que permet cobrir costos operatius i de manteniment de les parròquies, fins al voluntariat en programes de catequesi i educatius, ajuda als necessitats, visites a malalts o ancians i altres serveis comunitaris. Per a un cristià, tot ha de respondre a la crida del Senyor a seguir-lo amb tota la vida confiant en les seves profundes paraules: “Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare” (Jo 15,13-15).

L’Església diocesana no és només un edifici o una institució, ni el Bisbe i els sacerdots en són els únics responsables, sinó una comunitat viva i fraterna composta per tots els “amics” del Senyor, que han rebut el do del baptisme i viuen amb alegria la seva amistat amb el Senyor Jesús i els altres membres de la comunitat eclesial, que cal entendre com una família de famílies. Tota aportació a la Diòcesi, a la parròquia, per petita que sigui, enforteix l’estructura de l’Església i assegura que pugui continuar complint la tasca evangelitzadora i pastoral. A més, quan els fidels donen suport a la seva església diocesana, també econòmicament, contribueixen a la continuïtat d’obres de caritat, educació, formació i ajut social, sostenen els sacerdots i els animadors de pastoral en la seva tasca, que són pilars fonamentals de la missió eclesial. Sense suport financer, moltes iniciatives essencials de l’Església es veurien greument limitades.

La vostra contribució econòmica a la Diòcesi a través de “Germanor” no només és una responsabilitat, sinó també una oportunitat per a ser partícips actius en la missió de l’Església i coherents amb la vocació rebuda del Senyor pel baptisme. Així donem suport que l’Església, amb llibertat, pugui continuar essent un pilar de servei i de llum envers la societat amb tantes i diverses iniciatives de servei al bé comú en els llocs on està implantada: “Vosaltres sou la sal de la terra i la llum del món” (cf. Mt 5,13ss). Col·laborar responsablement en la col·lecta de “Germanor” és un acte de generositat i compromís que enforteix la comunitat eclesial i assegura que els recursos estiguin disponibles per a respondre a les necessitats espirituals i materials de tots. Gràcies per la vostra generositat!





+Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell