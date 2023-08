Meritxell Cosan assumeix la direcció general del SAAS

Meritxell Cosa, nova directora general del SAAS (SFGA)

Meritxell Cosan Canut serà, a partir de l’1 de setembre, la directora general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitàriab (SAAS). La cap de servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell des del 2020 i, alhora presidenta del Col·legi de Metges, agafarà el relleu de Josep Maria Piqué, que ha estat al capdavant de la direcció del SAAS des del 2016 i que finalitzarà la seva relació laboral el proper 31 d’agost.

El Govern ha acordat nomenar, a proposta del Consell directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Meritxell Cosan Canut, una professional de l’àmbit mèdic amb una dilatada trajectòria. Nascuda a Andorra el 1984, Cosan és llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona (UB) amb l’especialització de Ginecologia i Obstetrícia a l’Hospital Universitari de Reus. Té un postgrau en senologia i patologia mamària, i un màster en patologia mamària i càncer de mama. En els dos casos, amb títols expedits per la Universitat de Barcelona (UB).

El Govern agraeix la tasca desenvolupada per Josep Maria Piqué, sobretot la gestió sanitària duta a terme en moments tan rellevants com la pandèmia. Piqué haurà estat durant 8 anys director general del SAAS, agafant el relleu del fins en aquell moment director, Lluís Burgués. Entre el 2011 i el 2015 va ser director general de l’Hospital Clínic de Barcelona on va exercir de subdirector del 2008 al 2011. Anteriorment (2008-2011) va ser el director mèdic del centre i cap del Servei de Gastroenterologia entre el 1993 i el 2006.