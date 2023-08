La gent gran i amb diversitat funcional tindran prioritat

Serveis de tràmits administratius del Govern (SFGA)

Les oficines d’atenció al públic amb serveis de caràcter general de l’administració ofereixen des d’avui dimecres uns espais prioritaris per a la gent gran i les persones amb diversitat funcional. Així ho ha explicat avui la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, que ha fet la presentació de les taules prioritàries, juntament amb el president de la Federació d’Associacions per a la Gent Gran, Fèlix Zapatero, i la presidenta de la Federació Andorrana de Persones amb Discapacitat, Diana Figueras.

Trini Marín ha dit que la implantació del sistema per a donar prioritat als col·lectius més vulnerables als serveis de Tràmits del Govern, de l’Agència Tributària i d’Immigració sorgeix d’una demanda formulada per la Federació de les Associacions de la Gent Gran d’Andorra durant l’assemblea celebrada a final de maig.

La ministra ha recordat que en pocs mesos s’estan posant en marxa els compromisos adquirits amb el col·lectiu, com el servei de podologia per als majors de 65 anys amb dues sessions anuals a un preu simbòlic de 5 euros. Així també es treballa en l’ampliació d’aquí a unes setmanes del règim del tercer pagador, ja en marxa per a la gent gran i les persones amb discapacitat des de fa uns mesos, també per als actes farmacèutics.

Tant la Federació d’Associacions de la Gent Gran d’Andorra com la Federació Andorrana de Persones amb Discapacitat han coincidit en assenyalar que es tracta d’una bona notícia que facilitarà el dia a dia dels dos col·lectius que representen.

En relació al nou sistema de Tràmits prioritaris per a la gent gran i les persones amb discapacitat a l’Edifici administratiu del Govern, les taules ja disposen d’un sistema per a les persones amb dificultats d’audició.

Els responsables de Tràmits assenyalen, malgrat la implantació del nou sistema presencial, la conveniència d’utilitzar la cita prèvia i els tràmits online. Per a aquelles persones que no estan avesades al món tecnològic, es recomana visitar les oficines de Tràmits del Govern durant l’any entre les 8 i les 10 hores o bé entre les 15 i les 17 hores, que són les franges horàries amb una menor afluència de públic (l’horari d’atenció al públic a l’estiu és fins a les 14.30 hores) i, això, facilitarà l’experiència de les persones grans o amb discapacitat.

A la presentació d’avui també hi han assistit la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, i altres representants de les associacions de la gent gran i de la federació de persones amb discapacitat.