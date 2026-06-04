El Govern presenta la guia pràctica del programa d’acollida a les associacions de residents

El Departament de Polítiques d’Igualtat, sota la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, ha presentat aquest dijous la guia pràctica del programa d’acollida per a persones nouvingudes a les associacions de residents del país. La sessió ha estat presidida per la secretària d’Estat, Mariona Cadena, i ha servit per a explicar en detall els recursos disponibles per a facilitar la integració social i cultural de les persones nouvingudes.
“Amb aquesta presentació a les associacions de residents, reforcem la voluntat del Govern de treballar de manera coordinada amb el teixit associatiu per a garantir una acollida adequada i afavorir la participació activa de totes les persones en la societat andorrana”, ha assegurat Mariona Cadena.
Durant la trobada, s’ha exposat que el programa d’acollida és un recurs orientat a promoure l’autonomia de les persones nouvingudes, facilitar el coneixement dels seus drets i deures i prevenir situacions de vulnerabilitat, tot fomentant la convivència i la cohesió social. El programa s’adreça a persones que han arribat recentment al país, tant si ja disposen d’autorització de residència com si estan en tràmit d’obtenir-la.
Un dels elements centrals del programa és la guia pràctica d’acollida, un document que recull informació essencial per a les persones nouvingudes en àmbits com l’habitatge, la inscripció al cens comunals, l’accés a la sanitat i la CASS, el mercat laboral, l’educació i la formació, la llengua catalana i la integració, així com els serveis socials, les activitats culturals i esportives, i els drets i deures.
La guia es pot consultar en línia a través de la pàgina web del Govern i estarà disponible en format díptic a tots els edificis administratius del Govern, així com els comuns. I també s’ha previst una campanya informativa a través dels canals socials. A més, el Departament de Polítiques d’Igualtat ofereix atenció directa amb cita prèvia per a resoldre dubtes i orientar les persones interessades. A la trobada també hi ha participat la cap de Departament de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, i els tècnics del Departament encarregats del programa.