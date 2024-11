Mari Carmen Garcia, portaveu de la nova Comissió de Salut Mental del PS

Mari Carmen Garcia i Pere Baró en la seva compareixença (PS)

El Partit Socialdemòcrata (PS) estrena una nova Comissió per a tractar temes d’actualitat que afecten a la societat i esdevenen principals problemàtiques del país. En aquesta ocasió, s’ha creat un grup de treball sobre salut mental, el qual tindrà com a portaveu la psicòloga, Mari Carmen Garcia.

La Comissió de Salut Mental del PS, que està formada per consellers generals, consellers de comú i membres del Comitè Executiu, entre d’altres, té com a objectiu d’impulsar accions per a prioritzar aquesta temàtica, ser una eina de treball per a donar un cop de mà a escala nacional i comunal i enfortir la relació entre el PS i les associacions del sector. En aquest sentit, Garcia ha exposat avui dimecres, en roda de premsa, la necessitat de donar importància a la salut mental arran del creixement de casos en els darrers anys i per a denunciar públicament la manca de recursos i de professionals especialitzats.

Maria del Carmen Garcia és llicenciada en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya, Diplomada en infermeria per la Universitat d’Andorra, Màster en Psicologia clínica, legal i forense per la Universidad Complutense de Madrid, Postgrau en neuropsicología clínica per la Universitat Europea Miguel de Cervantes, Postgrau en Hipnosis Clínica per la UNED i, actualment, està cursant un Màster en Psicologia juvenil i infantil a la UOC. Ha estat treballadora de l’Àrea de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). En política, ha format part de la llista nacional del Partit Socialdemòcrata a les darreres eleccions generals, és membre del Comitè Executiu del Partit Socialdemòcrata i Coordinadora del Comitè local d’Encamp.