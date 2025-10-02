MAKUKA entra amb força a les ràdios amb “Vulgar Drummer”

El segell discogràfic U98Music programa el llançament de «Vulgar drummer» de MAKUKA, i farà que s’escolti amb molta presència a les principals emissores de ràdio musicals. La promoció del jove músic andorrà, Nicolás Vega, comportarà l’emissió radiofònica al llarg de la tardor del single “Vulgar Drummer” gravat i produït per Xasqui Ten als estudis Ten Productions de Sabadell, i estarà disponible per a escoltar i descarregar a les principals plataformes online a partir del 7 d’octubre.
“Des d’U98music fem un esforç notable perquè creiem en el projecte MAKUKA, apostem per artistes amb talent, i sabem que MAKUKA pot aportar grans coses al mercat musical en català”, comenta Xavier Canet, director de promoció del segell discogràfic amb seu a Girona.
A partir d’una experiència personal de bullying, Makuka transforma el dolor en música i reflexió amb “Vulgar Drummer”. Parla de les persones tòxiques —les que ni fan ni deixen fer, les que busquen protagonisme— i de com enfrontar-se a la vida i al verí de les crítiques sense fonament.
Amb una proposta de pop vibrant i enèrgica, Makuka reivindica la lleugeresa d’un “per aquí m’entra, i per aquí em surt” convertit en un “do-do-do-do” que recorda que la vida segueix i que el tren no s’atura.
Els 40, Flaixbac, Cadena 100, Rock FM, Cadena Dial, entre d’altres, són algunes de les emissores on es podrà escoltar “Vulgar Drummer” del jove escaldenc Nicolás Vega. Així mateix, la promoció inclourà “showcases” (actuacions en directe i entrevistes als estudis de les emissores).
Després de la seva col·laboració al disc de La Marató de TV3-2025, Nico Vega segueix estudis de producció musical i so a Abbey Road Institut de París on millorarà la seva formació i projecció en nous nivells, el seu projecte musical.