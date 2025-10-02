Divendres, inauguració del nou curs acadèmic i celebració del 10è aniversari del Conservatori de música dels Pirineus

Aquest divendres, 3 d’octubre, tindrà lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2025-2026 i la celebració del desè aniversari del Conservatori de música dels Pirineus. Enguany el Conservatori de música dels Pirineus celebra el desè aniversari de la seva creació. El primer acte de commemoració tindrà lloc a la seu de Berga sota el títol “Converses”. Conduït pel periodista Dani Perona es parlarà sobre el passat, present i el futur del centre amb els alcaldes impulsors del projecte, així com els actuals, direcció, exalumnes i el director del projecte simfònic, l’Oleguer Aymamí.
També es farà entrega del premi “Protagonistes musicals del demà” que atorga el Rotary Club del Berguedà a alumnat del centre que va finalitzar els seus estudis el passat juny. És la sisena edició d’aquest premi en el que es dota amb una beca d’estudis a estudiants de qualsevol de les tres seus del Conservatori que ha acabat el Grau Professional.
A més de l’actuació musical de la guanyadora del premi, l’Estel Farrés (viola), es podrà escoltar a Sergi Serra (trompeta) i David Quintana (pianista i compositor). Ambdós exalumnes del Conservatori i músics professionals en l’actualitat.
El Conservatori de música dels Pirineus compta amb tres seus a les ciutats de Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell. Un centre educatiu musical de grau professional que va ser pioner, ja que no hi ha cap altre amb aquesta característica en tot Catalunya. Un centre que va apostar des del primer moment per aconseguir un equilibri territorial i que la música en aquests nivells sigui accessible als nois i noies de les tres comarques, a banda i banda de la serralada del Cadí.
Fins la creació del conservatori, si algun alumne volia continuar amb els estudis professionals, s’havia de desplaçar fins a poblacions com Manresa, Cervera o Girona. Molt allunyades geogràficament. Fer xarxa, promoure la coneixença entre estudiants, realitzar projectes com el Simfònic o el Coral que aglutinen a més d’una seixantena d’alumnes, fer ús educatiu de les TIC mitjançant aules interconnectades o tenir cura amb l’optimització dels recursos han estat alguns dels objectius que es van marcar des de la redacció del projecte.
Al Conservatori han estudiat un total de 242 alumnes provinents de quaranta-nou poblacions diferents que pertanyen no sol a les comarques del Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell. El Conservatori ha anat ampliant la seva àrea d’influència fins al Pallars Sobirà, el Bages o la Catalunya Nord. 63 estudiants s’han graduat durant aquests deu anys de funcionament i una vintena d’aquests han accedit a estudis de Grau Superior.
Oleguer Aymamí ha estat fortament vinculat al Conservatori des del principi. Director del Projecte Simfònic, és un músic versàtil per la seva heterogènia activitat professional, fruit d’una sòlida formació en música antiga, clàssica i contemporània combinada amb experiències amb la improvisació, el folk, i altres estils de música moderna.
Format a l’Escolania de Montserrat, cursà els estudis superiors de violoncel a l’ESMUC i el Màster de violoncel barroc, Màster de direcció d’orquestra i direcció de cor. Paral·lelament, es va iniciar amb la viola de gamba amb Guido Balestracci. A més de rebre formació complementària amb mestres com Antoni Ros Marbà o Lluís Claret, entre altres.
En la seva vessant pedagògica exerceix de professor, entre moltes d’altres, a l’ESMUC, el Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona, al Conservatoire Populaire de Musique et Danse de Ginebra, a més del Conservatori de Música dels Pirineus.
Des de l’equip que integra el Conservatori es vol agrair a tothom que forma o ha format part de la comunitat educativa el seu recolzament i confiança dipositada en aquest incipient viatge.
L’acte tindrà lloc a les 19:30 hores al Pavelló de Suècia de Berga. És gratuït i obert a tothom.