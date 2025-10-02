El Govern destina 272.298 euros a subvencions per a projectes de cooperació internacional impulsats per entitats cíviques

El Consell de Ministres ha aprovat l’atorgament de 272.298,45 euros en subvencions públiques destinades a entitats cíviques del país per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament sostenible. Els projectes seleccionats abasten diversos àmbits d’actuació, amb especial atenció a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la protecció de grups vulnerables i la promoció de la pau, i es desenvolupen en països prioritaris de la cooperació andorrana.
Concretament, les entitats beneficiàries són: Mans Unides, per un projecte de creació d’una estructura veterinària permanent per a donar servei a comunitats rurals a Uganda (36.181,96 €); la Fundació Aigua de Coco, que ho destinarà a l’escola de Safirs a Madagascar per a garantir el dret a l’educació de menors en risc d’explotació infantil, amb incidència especial en nenes (49.006,66 €); Càritas Andorrana, per a la construcció d’un dispensari mèdic a Nariokotome, Kènia (28.512,65 €); la Fundació IBO-Àfrica, per al programa plurianual per a reduir l’abandonament escolar a l’illa de Ibo, Moçambic (50.000 €).
També se subvencionen Creu Roja Andorrana, per a la millora de les condicions de vida de llars desplaçades a Gateri, Burundi (44.620,03 €); Cooperand amb Llatinoamèrica, per a un projecte plurianual “Mi Rincón favorito” per a la protecció de la infància a Santa Cruz, Bolívia (50.000 €); i Música per Viure: programa “Música sense fronteres” a Hondures per a promoure l’educació i la convivència pacífica (13.977,15 €).
Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pla rector de la cooperació internacional al desenvolupament sostenible 2025 que fixa les directrius bàsiques i les prioritats en matèria de cooperació. El pressupost total destinat enguany a les entitats cíviques ascendeix a 364.776 euros.