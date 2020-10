Escaldes-Engordany aprova la creació del nou Departament d’Acció Social

També s’ha aprovat el reglament relatiu a la fixació de l’import màxim de les prestacions. El programa d’ajuts, que es podran demanar a partir del dijous que ve, preveu fins a 150 euros mensuals per a persones que estiguin aturades per culpa de la pandèmia o tinguin el contracte de treball temporalment suspès. També inclou ajudes de fins a dotze euros per hora per a aquelles famílies que necessiten un cangur o portar els fills a escoles bressol. La minoria s’ha abstingut en les dues votacions. Considera que falta concreció en la possible duplicitat amb les ajudes que atorga el Govern i la documentació necessària per evitar abusos.