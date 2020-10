El Govern comparteix amb al sector turístic i econòmic l’estratègia per a la temporada d’hivern

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, juntament amb la ministra de Turisme, Verònica Canals, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, així com els secretaris d’Estat de Justícia i Interior, Joan León i de Salut, Helena Mas, han mantingut aquesta tarda una reunió amb Ski Andorra, els representants de les estacions d’esquí del país i agents del sector turístic per exposar l’estratègia sanitària i turística en vista a la temporada d’hivern. Aquesta trobada, que ha tingut lloc en el marc de les reunions periòdiques que organitza la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), també ha servit per recollir les propostes del sector.

El titular de Salut ha explicat que per contenir la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 una de les principals línies d’actuació d’aquesta temporada d’hivern serà focalitzar els cribratges cap a la població resident, especialment, al personal sanitari, sociosanitari, a la població escolar (alumnes, docents i treballadors no docents), a totes les treballadores i treballadors que estan de cara al públic (sector serveis). Els cribratges es duran a terme de manera periòdica.

Durant la reunió també s’ha informat que el Consell de Ministres a proposta del Ministeri de Justícia i Interior, aprovarà la setmana vinent la quota de temporers d’hivern. Tal com s’havia apuntat, la quota per aquesta temporada 2020-2021 serà un 30% inferior a la de la temporada passada.

En el transcurs de la trobada també s’han tractat altres qüestions estretament vinculades amb les estacions d’esquí com l’aforament del transport per cable o als serveis de restauració. Uns paràmetres que s’assimilaran als aforaments en locals públics i en el transport en funció de la situació epidemiològica de cada moment.

Tant el titular de Salut com la ministra de Turisme han volgut destacar que el país està preparat per adoptar les mesures necessàries, sobretot preventives, per abordar aquesta temporada d’hivern, tal com ja es va fer a l’estiu. Unes mesures que es poden complementar amb les accions que es vulguin endegar des del sector privat.

La ministra Canals ha afirmat que els protocols per a la temporada d’hivern, que han de comptar amb les aportacions dels principals agents implicats, es volen ultimar a finals d’aquest mes d’octubre per poder llançar la campanya de promoció.