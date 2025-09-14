Títol: M’agrada el color negre; M’agrada el color vermell
Escriptora: Elisa Ramon
Il·lustrador: Francesc Rovira
Editorial: Baula
Pàgines: 32
Edat: Primers lectors
L’escriptora Elisa Ramon i l’il·lustrador Francesc Rovira han col·laborat en diverses obres, en diversos contes per a primers lectors. Ara, enceten una sèrie anomenada M’agrada el color… dins de la col·lecció «Ala Delta» d’editorial Baula, cada conte de la qual se centra en un color. Tinc al meu davant els que fan referència al Vermell i al Negre. Cada exemplar comença amb la frase «M’agrada el color negre/vermell de…», i a cada doble pàgina hi ha una frase que descriu un objecte o element d’aquell color, com ara «les lletres d’un llibre que m’expliquen històries».
Són frases que solen ser subordinades, cosa que els dona un aire personal i poètic que l’il·lustrador interpreta anant més enllà de la frase i amb picades d’ullet sovint ben enginyoses i divertides, dotant els dibuixos d’una textura semblant a la dels llapis de colors, aspecte que afegeix un grau especial als llibres.
La sèrie aporta una mirada nova a un tema que hem vist tractat en diverses ocasions a mans de diferents autors, però el que proposa ho fa amb senzillesa, amb eficàcia, amb enginy i amb una certa elegància.
M’agrada el color és una sèrie per als que comencen a llegir, que també convida a jugar, a dibuixar, a participar. Al final de cada llibre, hi ha una pàgina per a dibuixar i pintar aquelles coses que al lector se li acudeixen i que són del color del llibre.
Pep Molist / Clijcat / Faristol