Lucas Pagès, 19è a la cursa clàssic de la Copa del Món de Pra Loup

Lucas Pagès ha competit, aquest dijous, a la Copa del Món de telemark de Pra Loup (França), on ha estat 19è a la prova sprint. L’andorrà ha tingut una primera cursa en què per culpa d’uns errors s’ha deixat molt temps, i una segona en què ha aconseguit recuperar terreny per a finalitzar el 19è amb un crono de 2.22.87. El vencedor ha estat el francès Charly Petex amb 2.02.16. Divendres i dissabte, curses en clàssic en aquesta Copa del Món.
Lucas Pagès, esquiador: “A la primera mànega cometo uns errors que em deixen molt lluny, però a la segona molt millor. Ara l’objectiu és veure què no ha funcionat a la primera per a poder fer front a les pròximes curses, de clàssic. Físicament seran curses dures, però espero que vagi tot bé demà”.