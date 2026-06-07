L’Spartan Race es tanca, a Encamp, amb un nou èxit de participació

L’Spartan Race Encamp-Andorra, una de les proves d’obstacles més ben valorades del món, tanca un camp de setmana d’èxit i valoracions molt positives per part de l’organització, dels participants i del teixit econòmic i social de la parròquia. Spartan Race va iniciar-se l’any 2016 a Grau Roig i es va traslladar al centre de la vila el 2020. L’esdeveniment ha superat totes les expectatives aquest any amb un recorregut especial pel seu desè aniversari. Així ho han manifestat també els corredors que coneixen bé la cursa, per haver-hi participat en edicions anteriors, deu dels quals han estat homenatjats, aquest diumenge, en un acte simbòlic per a recordar la fidelitat dels participants a aquesta emblemàtica cursa.
L’acte d’homenatge també ha reconegut l’acord entre el comú d’Encamp, amb la presència del cònsol menor, Xavier Fernàndez, i Andorra Turisme, amb la presència del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, per haver fet possible aquest esdeveniment durant els darrers deu anys.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que “la valoració és molt positiva i tot s’ha desenvolupat molt bé” i ha afegit que “molt satisfets pel retorn dels participants i dels establiments hotelers i de restauració” i ha afegit que “l’edició 2027 ja està garantida, ja s’hi ha començat a treballar, i estem segurs que aquests seran els primers 10 anys de molts de tenir Spartan a Encamp”.
El conseller ha volgut agrair la tasca de tots els equips comunals i serveis d’emergències implicats en l’esdeveniment, d’aquesta edició i de les deu edicions passades “que han sumat per a consolidar Encamp com una destinació spartana dins de l’estratègia de reactivació econòmica de turisme esportiu”
Àngel Sanz, director Spartan Race, ha manifestat que “res a destacar des del punt de vista tècnic perquè ha sigut impecable”, i ha explicat que “la bellesa que té Andorra i Encamp ens permet que quan algú vingui després de deu anys els seguim sorprenent”.
Sans, visiblement emocionat ha explicat que “s’ha consolidat un treball iniciat fa 10 anys i durant aquest 10 anys s’ha treballat i s’ha aconseguit que l’experiència sigui encara millor que l’expectativa”. I ha conclòs “en el món de l’esport és difícil arribar però encara és més difícil mantenir-se”, i ha recordat que un 55% dels participants era la primera vegada que venien a Andorra i d’aquest la meitat era la primera Spartan de la seva vida, “per tant, Spartan Encamp gaudeix d’una salut brutal”.
Resultats del diumenge de l’Spartan Super d’Encamp-Andorra 2026
En la categoria Élite de la prova Súper, els tres primers classificats han ofert un gran nivell competitiu tant en la categoria femenina com masculina.
En la categoria Elite femenina, la victòria ha estat per a Leyre Rodríguez, procedent de Vilamòs, que ha completat el recorregut amb un temps de 1:31:59. La segona posició ha estat per a Karina Fuertes, de Sant Sebastià, amb un temps de 1:33:33, mentre que el podi l’ha completat Qing Inmaculada Zhou Chen, de Madrid amb un registre de 1:35:26.
Pel que fa a la categoria Élite masculina, el triomf ha estat per a Patrick Laqueche Saralegui, d’Irún, que ha creuat la línia d’arribada amb un temps de 1:02:21. La segona posició ha estat per a l’italià Manuel Moriconi, amb un temps de 1:02:51, seguit per Alban Baudrier, de Montpeller, que ha finalitzat tercer amb un temps de 1:03:58.