Una seixantena de participants comparteixen pista amb la selecció nacional femenina en una jornada de portes obertes

El pavelló Joan Alay ha acollit, aquest diumenge, una jornada de portes obertes de la selecció nacional femenina de bàsquet que ha reunit una seixantena de participants en una activitat emmarcada dins la campanya #HerWorldHerRules impulsada per la FIBA. Sota el lema #Imparables, la iniciativa ha permès que infants, joves i famílies compartissin una sessió d’entrenament amb les jugadores de la selecció absoluta femenina, que actualment preparen la seva participació al FIBA Small Countries 2026, que es disputarà del 23 al 28 de juny a Kosovo.
L’activitat ha tingut com a objectiu apropar el bàsquet femení a la ciutadania, fomentar la pràctica esportiva entre les més joves i generar espais de trobada entre les jugadores de referència del país i les futures generacions de practicants. Durant la jornada, les participants han pogut compartir exercicis, jocs i experiències amb les internacionals andorranes en un ambient lúdic i participatiu.
Com a record de la jornada, totes les persones assistents han rebut una samarreta commemorativa de l’esdeveniment i han participat en diversos sortejos i activitats promocionals vinculades a la campanya #HerWorldHerRules.
Aquesta acció s’emmarca en l’aposta continuada de la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) per la promoció del bàsquet femení. En els darrers anys, les diferents iniciatives desenvolupades sota el paraigua de la campanya #HerWorldHerRules han contribuït significativament al creixement de la participació femenina en aquest esport al Principat.
La valoració de la jornada és molt positiva tant per la resposta de les participants com per l’ambient viscut al llarg de tot el matí, consolidant un format que la Federació té la voluntat de repetir en futures edicions.