Eduard Vergara Arauz, nou fallaire major de les Valls d’Andorra

Aquest diumenge, un centenar de fallaires de tots els col·lectius del país s’han trobat a la Vall d’Incles per a celebrar la tradicional recerca de l’argolla de Fontargent, una activitat a través de la qual s’elegeix el fallaire major de l’any. Eduard Vergara Arauz ha estat qui ha aconseguit la distinció de Fallaire Major 2026 després que l’equip que capitanejava hagi estat el que ha trobat el clau d’or que penjava de l’argolla.
Eduard Vergara Arauz, que pertany al col·lectiu dels fallaires de la Massana, substituirà en el càrrec a Ferran Mata, fallaire major 2025, que li traspassarà la capa vermella durant l’acte que se celebra a la plaça del Consell General, el dia 23 de juny, després de recollir la Flama del Canigó.
Fallaires menors d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Ordino, Sant Julià i Canillo
Pel que fa als fallaires menors, a Andorra la Vella, Noa Pagès Mallol ha estat qui ha trobat el clau de plata penjat de l’argolla en l’activitat que els fallaires de llum de la capital han celebrat també aquest matí.
Per la seva banda, Escaldes va escollir la seva fallaire menor el dia 16 de maig en una activitat realitzada a la Font de la Closa. Aroa Moreno Ferris serà la fallaire menor escaldenca al trobar l’argolla que la distingirà com a tal.
Ordino va escollir el seu fallaire menor durant l’asclada del mai del passat 17 de maig. Ho va fer en una activitat denominada la recerca del mai petit i Isaac Guerra Andrés serà el nou fallaire menor ordinenc després que l’equip que encapçalava trobés el penjoll del mai petit.
Per últim, Sant Julià escollirà el seu fallaire menor el proper diumenge, 14 de juny, a través de la recerca de l’argolla de la Rabassa i Canillo ho farà el 20 de juny. A tots ells se’ls investirà amb la capa identificativa i el seu penjoll durant l’acte del dia 23 de juny conjuntament amb el fallaire major de les Valls d’Andorra.
El fallaire menor és d’àmbit parroquial, a diferència del fallaire major que ho és a nivell nacional. El creixement dels col·lectius i, sobretot, la participació en els darrers anys de forma gradual i continuada d’una gran quantitat de fallaires de llum a totes les parròquies ha acabat desembocant en la creació de la figura de fallaire menor a nivell parroquial i cadascú amb la seva pròpia distinció.
Un cop acabada l’activitat, els fallaires han fet el tradicional dinar de germanor a les instal·lacions de la casa de colònies d’AINA.