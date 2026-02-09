L’oposició d’Encamp reclama previsió per al Pas de la Casa i concreció en el projecte Icònic

El grup Avancem (PS+Independents d’Encamp) ha demanat a la sessió del Consell de Comú d’aquest dilluns, prèvia al tradicional Consell de les Talles, més previsió per a respondre a l’aïllament del Pas de la Casa a causa de l’esllavissada a l’RN20. Els consellers de l’oposició són partidaris de planificar i elaborar un protocol que prevegi les necessitats del teixit econòmic en situacions de bloqueig com l’actual. Com han assenyalat, “sembla que ara s’han previst bonificacions de l’impost de radicació (per part del Comú) i crèdits tous (per part del Govern), però són mesures insuficients i que arriben tard. Responen a la improvisació i no resolen el problema”, manifesten des d’Avancem.
Des del punt de vista de la minoria, tenint en compte que no és la primera vegada que el poble queda aïllat, “ja s’hauria d’haver fet un protocol d’actuació per a aplicar-lo des del primer dia del tall d’accés per la banda de França”.
Pel que fa a la remodelació de l’avinguda Joan Martí, Avancem també ha plantejat una pregunta per a exigir més transparència i previsió a l’hora de comunicar les afectacions als veïns i respondre a les seves preocupacions. Segons el conseller d’Obres Públiques i Urbanisme, hi ha hagut un fil de comunicació continuat amb la població. El 2025 es van fer rodes de premsa i es va penjar la informació al web del Comú, però la consellera Pujol ha insistit que “el dia de la reunió la sala d’actes de La Valireta estava mig buida i sembla que encara hi ha persones disconformes o molestes”.
D’altra banda, Avancem s’ha abstingut en l’aprovació del crèdit extraordinari per al vial d’accés al Cramea, el centre d’alt rendiment previst a l’antic edifici de Sud Ràdio, “perquè representa un sobrecost” per a una obra que, des del seu punt de vista, “s’ha sobredimensionat”. En un principi aquesta obra havia de costar 1.330.000 euros i ha acabat per sobre del milió i mig. “Això fa incrementar també l’informe de la direcció facultativa i la redacció del projecte i la direcció d’obra, de manera que sumen un altre sobrecost de més de 98.000 euros”, assegura la minoria.
A part de discutir aquest punt de l’ordre del dia, l’oposició ha inclòs una pregunta per a saber si hi ha un termini d’execució previst per al projecte, que el conseller d’Obres Públiques i Urbanisme ha situat finalment en el 2028 en resposta al Consell de Comú.
La consellera socialdemòcrata, Marta Pujol, ha demanat “transparència en un projecte que està costant tant pressupost públic (el Govern es fa càrrec de l’accés rodat i el Comú de fer-hi arribar l’aigua)”, afirma.