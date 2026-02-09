Encamp aprovarà un paquet de mesures destinades al Pas per a pal·liar els efectes del tall de l’RN20

El Comú d’Encamp convocarà un Consell de Comú extraordinari per a aprovar un paquet de mesures per a ajudar el teixit econòmic i social del Pas de la Casa i pal·liar els efectes del tall de la carretera RN20. La cònsol major, Laura Mas, ho ha anunciat en el marc del Consell de Comú ordinari del mes de febrer, després que s’hagi conegut la informació derivada de l’informe de la prefectura d’Occitània, en què es preveu un tancament aproximat de tres mesos abans de restablir la mobilitat arran de l’esllavissada i assegurar la zona.
Seguint l’experiència de situacions anteriors, com les de l’esllavissada de 2019 o la pandèmia de la Covid-19, les principals ajudes es concretaran principalment mitjançant bonificacions en taxes i impostos comunals, així com ajornaments de pagament. Les mesures es detallaran en el proper Consell de Comú extraordinari, previst en breu.
La cònsol ha anunciat que tindrà lloc una nova reunió amb el Govern i, posteriorment, una nova convocatòria del Consell Econòmic i Social “per a poder presentar les ajudes de forma conjunta, cadascú dins de les seves competències, per a donar suport al teixit econòmic i social del Pas de la Casa”.
Mas ha assegurat que “cal veure quines ajudes impulsarà el Govern i, per tant, tot allò que no pugui assumir el Govern ho assumirà el Comú”, i ha afirmat que “activarem la partida pressupostària que calgui”.
La cònsol ha manifestat que es tracta d’una situació preocupant, no només pel tall, sinó també pel moment en què es produeix, ja que “febrer és un mes importantíssim per a l’economia del Pas de la Casa”.
Adjudicat el projecte de remodelació del Centre Esportiu del Pas de la Casa
El conseller del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha destacat que “aquesta licitació representa un pas decisiu dins el nostre pla estratègic de turisme esportiu i de millora dels serveis per a la ciutadania”.
La remodelació integral del Complex Esportiu del Pas de la Casa permetrà modernitzar les instal·lacions, ampliar el gimnàs i millorar els espais aquàtics, adaptant-los a les necessitats actuals dels residents, dels turistes i dels esportistes. La darrera gran remodelació es va fer fa vint anys, i l’edifici acumula encara més dècades d’antiguitat.
Segons el conseller, “aquesta inversió consolida el Pas de la Casa com a destinació de referència en turisme esportiu, especialment fora de la temporada d’hivern, i reforça l’atractiu del territori de cara a esdeveniments internacionals com els Jocs Olímpics de 2028”.
Les obres s’iniciaran al juny de 2026, i la principal actuació serà l’ampliació del gimnàs, que passarà de 190 m² a 582 m², i s’equiparà amb nova maquinària i espais adaptats a les necessitats d’entrenament actuals.
A més, es crearà una nova sala d’activitats dirigides i s’adequaran els accessos, la recepció i la pista de pàdel.
El segon gran eix del projecte serà la remodelació de la piscina petita, del vas i de la platja de la piscina gran, així com la redistribució i millora dels vestidors i de l’spa.
La remodelació del Centre Esportiu es farà per fases, i actualment s’ha adjudicat la redacció del projecte de la primera fase.
El consell de les Talles subhasta els cortons
Aquest dilluns hi havia sessió doble del Consell de Comú i durant la sessió del tradicional Consell de les Talles s’ha realitzat la subhasta dels Cortons, per a ajudar al sector ramader durant l’estiu afavorint la pràctica de la transhumància. Durant la sessió s’ha aprovat també una línia d’ajuts per a afavorir el manteniment de bestiar menut i bestiar gros a la parròquia.