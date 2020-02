La problemàtica d’accés a l’habitatge és global. Nacions Unides, en el seu darrer informe, qualifica la situació de crisi mundial sense precedents. L’ONU insta les administracions públiques a implicar-se a fons per trobar solucions i descarta el sector privat com a actor vàlid per resoldre la crisi. Cada cop més països i ciutats estan implementant mesures dràstiques per posar fi al problema.