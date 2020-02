Vallnord – Pal Arinsal segueix complint el seu objectiu marcat a inicis de temporada. Aquest cap de setmana també garanteix l’obertura del 100% de les seves pistes, remuntadors i en general de totes les seves instal·lacions com ve fent fins ara. En total, posaran a disposició dels clients les 47 pistes, 27 a Pal i 19 a Arinsal, així com els 31 remuntadors. Els esquiadors podran gaudir d’uns gruixos que van dels 130 cm de neu a cota baixa i 180 cm a cota alta. Així mateix, per qui desitgi canviar de sector, podrà fer-ho gràcies al telefèric que connecta el sector de Pal amb Arinsal. Per poder accedir a l’estació, els clients podran utilitzar també el telecabina de la Massana o el d’Arinsal.

Pel que fa a la pista de La Capa, la pista negra més llarga i amb més desnivell de l’estació (fins a 1.000 metres), estarà disponible així com l’Snowpark, ubicat al sector d’Arinsal, que ja torna a estar disponible totalment amb els 3 nivells des de la setmana passada. Per aquelles persones que prefereixin gaudir de la neu d’una forma diferent, Vallnord – Pal Arinsal seguirà tenint disponible tots els circuits d’Esquí de Muntanya, és a dir, 7 en total, així com tots els circuits de raquetes de neu.

Així mateix, Vallnord – Pal Arinsal posa a disposició un total de 12 activitats alternatives, entre les que hi ha les preferides: l’Snowtrike i les excursions en Buggies Eruga.

L’estació realitza una gran aposta en la gastronomia, amb l’objectiu de seguir oferint una gran varietat per a tots els clients. En total, fins a 13 restaurants estaran disponibles durant el dia amb diverses opcions a escollir: des d’entrepans i hamburgueses, fins a menús o plats més elaborats a la carta. A més, durant tot aquest cap de setmana el “Vermut de Reus” es podrà trobar al sector Pal, a peu de pistes de el Planell. En aquestes instal·lacions s’ha establert una zona promocional en l’espai de descans dels esquiadors amb una zona de degustació del Vermut de Reus entre les 11.30 h i les 14.30 h.

La gastronomia nocturna ja és un tradicional a Vallnord – Pal Arinsal. Els sopars d’Alta Muntanya són una gran opció per a molts clients i aquest cap de setmana els tres restaurants de l’estació estaran disponibles per poder gaudir d’un sopar a pistes. El Pla de la Cot permet pujar amb retrack, esquiant o caminant gràcies a la il·luminació del Camí de la Serra i amb opcions de menús típics com la Fondue de Formatge, carn al forn entre altre. El Coll de la Botella és la segona opció disponible per a qui vulgui també gaudir de carn a la brasa o arrossos de qualitat. Finalment, el Xalet Igloo al sector d’Arinsal permet pujar amb retrack i gaudir també d’un menú molt similar al Pla de la Cot.

Vallnord – Pal Arinsal recomana a tots els clients evitar cues en la recollida dels forfets. La compra online disposa de molts beneficis, ja que totes les reserves efectuades amb més de 48 hores d’antelació, gaudeixen d’un 15% de descompte en el seu forfet de dia i les reserves amb 24 hores d’antelació, un 10% de descompte. El resguard que rebi l’esquiador podrà incloure’s durant les 24 hores al dia en alguna de les màquines expenedores de forfets ubicades als accessos de l’estació i d’aquesta manera estalviar temps. En total, l’estació disposa de 7 màquines de forfets.