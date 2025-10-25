Obertes les inscripcions de voluntariat per al Gran Recapte d’Aliments a la Seu i comarca

La Seu d’Urgell i comarca necessiten persones voluntàries per a dur a terme el Gran Recapte d’Aliments que tindrà lloc la tarda del divendres, 7 de novembre i el matí de dissabte, dia 8. Les inscripcions ja estan obertes, i es poden fer a:
- Trucant al telèfon 973 354 102
- Enviant un correu electrònic a: laseusolidaria@gmail.com
- De manera presencial al Consorci d’Atenció a les Persones (CAPAU), de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.
- Enviant un formulari per internet: https://links.laseu.cat/granrecapte
Les persones voluntàries realitzaran tasques de distribució dels aliments que es recullin en els diferents establiments comercials participants, els quals s’adreçaran al banc dels aliments del projecte Aliments per la Solidaritat de la Seu i comarca.
La tinent d’alcalde d’Acció Social de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, afirma respecte aquesta iniciativa solidària que “el Gran Recapte és el moment en el que el banc d’aliments es nodreix pels propis ciutadans i ciutadanes. I el mateix, significa molt més que cobrir una necessitat i drets bàsics. La xarxa i el suport social són el posicionament sòlid a la solidaritat, la cohesió i reconeixement socials i, la dignitat de totes les persones”.
Aliments bàsics i establiments col·laboradors
Els aliments i productes que es necessiten són: farina, cereals, oli d’oliva, oli de gira-sol, llenties cuites, brou peix i pollastre i pasta de sopa, però també paper higiènic, xampú i gel, compreses i bolquers.
Els establiments col·laboradors són: Aldi, BonÀrea, BonPreu, Caprabo, Charter, Consum, DisSeu i PlusFresc.
A més a més de la recollida física d’aliments a diferents supermercats, amb presència de voluntariat, la campanya continuarà oberta per a les donacions econòmiques.
El Gran Recapte és el moment en què la societat catalana s’uneix per a fer possible una de les accions solidàries més grans del país. És un moviment ciutadà que, cada any, uneix milers de persones amb un mateix objectiu: garantir que tothom tingui accés a una alimentació suficient, saludable i digna.