L’ocupació de la presó puja un 50% en 10 anys

L’ocupació de la presó ha pujat més d’un 50% des del 2010, tot i això segueix sent una de les presons d’Europa amb menys densitat segons el darrer informe del Consell d’Europa amb dades de gener del 2020. En canvi és un cels centres amb més interns estrangers i preventius.

El centre penitenciari de la Comella té una densitat d’ocupació de les més baixes d’Europa, amb 35,2 interns per cada 100 places. Igualment, amb dades de gener del 2020, hi ha més zeladors que reclusos.

L‘informe del Consell d’Europa sobre l’estat de les presons també indica que des del 2010 Andorra és un dels països on més ha augmentat el nombre de presos, ho ha fet un 50,6%; en canvi la variació entre el 2019 i el 2020 és negativa. Amb tot se supera la mitjana europea tant pel que fa al nombre de dones empresonades, el 12% del total; estrangers, el 68%, i preventius, el 40%.

En canvi, està molt per sota en altres indicadors, com ara el nombre de reclusos per 100.000 habitants, que és de 64,5, mentre que la mitjana europea és de 124.