El Govern estudiarà la connexió amb tren amb França i Espanya

El Govern ha encarregat un estudi per analitzar les possibilitats d’obertura de la xarxa de mobilitat d’Andorra, fent èmfasi en les connexions ferroviàries amb grans ciutats com Barcelona, Madrid i París. L’informe tindrà un cost de 80.000 euros i s’allargarà 24 mesos.

El Govern vol conèixer les possibilitats de millora de les comunicacions interiors i exteriors en un escenari post-Covid i ha encarregat un estudi per avaluar quins projectes es podrien tirar endavant, així com la viabilitat econòmica. La connexió entre França i Espanya, amb possibilitats de passar per l’interior d’Andorra i la millora de les connexions terrestres amb Espanya serien algunes de les prioritats.

En aquest sentit es valorarà l’enllaç amb ferrocarril entre Barcelona i Tolosa i Madrid i París, passant per Lleida, Andorra i Tolosa. També es preveu estudiar la connexió ferroviària amb el Corredor Mediterrani i la unió amb tren amb l’aeroport d’Andorra-la Seu.

Quant al cotxe, el Govern recorda la seva importància com a mitjà de transport al país, amb més de 135.000 desplaçaments diaris de mitjana, als quals s’han de sumar els 4 milions i mig de vehicles que visiten el país anualment.

Per això proposa la recerca d’alternatives, com ara el tren, per aconseguir una mobilitat més sostenible. L’import de l’estudi serà d’un màxim de 80.000 euros, amb dues partides previstes de 40.000 euros en els pressupostos d’enguany i del 2022. I és que l’informe tindrà un termini de realització de 24 mesos.