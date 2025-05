L’obesitat, un factor de risc

Roser Rodríguez Jerez

Mantenir un estil de vida saludable ens allunya d’obsessionar-nos amb el pes i ocupar-nos més pel nostre desenvolupament a través de l’activitat física i de gaudir del que mengem. Durant molt de temps, l’obesitat ha estat considerada la conseqüència d’un mal estil de vida, poc curós amb l’alimentació i l’activitat física. El sobrepès i l’obesitat han esdevingut un problema de salut pública mundial. Quan altera el nostre benestar emocional i autoestima, quan condiciona l’aparició d’alguna de les malalties esmentades anteriorment, o simplement quan hem guanyat pes i ens volem anticipar a tots aquests problemes, hem de consultar amb un metge especialista i dietista-nutricionista per a valorar, estudiar i aplicar la millor solució personalitzada al nostre cas.

Les persones amb obesitat presenten una pitjor qualitat de vida a causa de la dificultat en la mobilitat, a les malalties associades amb dependència a fàrmacs, que necessiten majors i més estrictes controls de salut (punxar-se per controls de glucèmia o insulina diverses vegades al dia), pateixen de la seva àrea afectiva i emocional, amb menor autoestima i més dificultat per a les relacions personals.

Ambdues malalties es defineixen com una acumulació anormal o excessiva de greix perjudicial per a la salut i es diu que és per un desequilibri energètic entre les calories consumides i les gastades. Són factors de risc per diverses malalties com la diabetis, la infertilitat, malalties cardiovasculars, el càncer, etc.

Sabem que l’excés de pes és perjudicial per a la salut, però no tot està perdut i la solució, en la majoria dels casos, és a l’abast de la mà. La bona notícia és que aquestes malalties es poden prevenir mitjançant uns hàbits de vida saludable, com són l’alimentació i fer exercici de forma regular. Limitar el consum d’aliments que siguin rics en sucres i greixos. Menjar diverses vegades al dia fruita i verdura. Realitzar activitat física freqüent.

Abans de prendre qualsevol mesura, és convenient consultar al metge i un nutricionista per a assessorar-nos. De vegades, aquests problemes no se solucionen només amb un canvi d’hàbits sinó amb teràpies més específiques com l’administració de medicaments que tendeixen a limitar l’absorció de greixos i disminuir la gana.