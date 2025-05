El ministre, Jordi Torres, assisteix al Consell Executiu de l’ONU Turisme

A la dreta, el ministre Jordi Torres (SFGA)

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha participat en la 123a reunió del Consell Executiu de l’ONU Turisme que ha tingut lloc a la ciutat espanyola de Segòvia. En la sessió, s’ha determinat el candidat que es proposarà per a ocupar el càrrec de secretari general de l’organisme per al període 2026–2029 i que rellevarà a l’actual responsable, Zurab Pololikashvili. La persona escollida és la candidata dels Emirats Àrabs Units, Shaikha Al Nowais. Les recomanacions finals seran presentades i ratificades a la vint-i-sisena reunió de l’Assemblea General que tindrà lloc aquesta tardor a Riad, Aràbia Saudita.

Torres ha aprofitat el desplaçament per a trobar-se amb els seus homòlegs d’Espanya, de l’Aràbia Saudita, de Croàcia, de la República Dominicana i de Grècia.

A banda de participar en el Consell Executiu d’ONU Turisme, el ministre ha pres part en una jornada integrada en el programa d’activitats commemoratives dels 90 anys de La Vuelta, coorganitzada pel Senat d’Espanya, la Fundació Esport Jove del Consell Superior d’Esports i Unipublic.

El titular de Turisme ha estat un dels ponents de la taula rodona ‘Cicloturismo, territorio y más allá de La Vuelta’ on ha reforçat la posició d’Andorra com a territori ciclista per a disposar d’una oferta adaptada a la demanda amb itineraris, senyalització, allotjaments adaptats i serveis com el lloguer de bicicletes, personal format i guies d’acompanyants.

Torres ha remarcat que el Principat compta amb una cultura ciclista i amb espais adequats, i també ha emfasitzat el fet que a Andorra resideixen més de cent trenta ciclistes professionals i diversos equips que hi entrenen al llarg de l’any.

El ministre Torres ha encapçalat una delegació andorrana que ha completat l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, i la directora de Turisme i Comerç, Cristel Molné.