Herbes aromàtiques amb propietats beneficioses

El llorer estimula la gana, és diürètic i té la propietat d’abaixar la febre (iStock.com)

Les herbes aromàtiques no només ajuden a aromatitzar els aliments, sinó que per elles mateixes tenen propietats beneficioses. En aquest sentit, algunes faciliten la digestió d’altres són diürètiques, etc.

L’anís verd va bé per a facilitar la digestió. També actua com a expectorant en casos de tos i de bronquitis.

L’alfàbrega és especialment digestiva, antiespasmòdica i sedant, especialment si es fa servir en infusions.

Les llavors del comí poden resultar adequades per a facilitar la digestió de les fècules i dels llegums secs.

El fonoll és diürètic, combat les flatulències, alhora que és un bon digestiu. Actua com a protector de l’intestí, evitant les putrefaccions de certs aliments de digestió pesada. Té funció antisèptica pulmonar i combat les angines fent gargarismes i els refredars.

La fulla del llorer estimula la gana, és diürètica i té la propietat d’abaixar la febre.

La menta és un bon digestiu, calma el dolor i tonifica. També millora la gastritis i estimula la gana. Resulta efectiva per a millor la digestió dels llegums secs.



L’orenga pot resultar beneficiosa pels mals de vesícula i d’estómac. Millora la bronquitis i va bé per a fer gargarismes.

El julivert és un bon diürètic, ric en vitamina C i en sals minerals, especialment el ferro i el calci. Les seves funcions són tòniques i antianèmiques.

El romaní actua com a estimulant del sistema nerviós i del fetge. També té efectes positius en les malalties respiratòries.

La sàlvia combat la debilitat, les digestions pesades i els dolors menstruals.